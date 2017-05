La production de la voiture électrique TOMAHAWK est annoncée pour 2018







Prétendante au titre de supervoiture la plus rapide au monde, un aperçu de la fureur déchaînée !

800 chevaux

Couple de 1000 livres-pieds

0-60 mph en 2 secondes en mode de course, 4 secondes en mode de rue

1,2 de force G dans les virages

Batterie au lithium-ion de 100 kWh

Autonomie de 370 milles

Carrosserie légère en fibre de carbone

Châssis léger en fibre de carbone

Transmission intégrale

Quatre moteurs électriques

2+2 sièges

Quatre sièges de course en cuir

Surfaces en cuir et en fibre de carbone

Ordinateur de bord

Caméra en direct de 360 degrés

Espace de chargement avant et arrière

Technologies de sécurité active

Alerte de collision et freinage d'urgence automatique

collision et freinage d'urgence automatique Distribution uniforme du poids de 50 % à l'avant et de 50 % à l'arrière

Longueur : 188"

Empattement : 110"

Largeur : 80"

Hauteur : 47,5"

Le design de carrosserie large et les lignes agressives aiguisées de la Tomahawk respirent la puissance avec une accélération impressionnante de 0 à 60 en 2 secondes, ce qui en fait l'une des voitures les plus rapides au monde. Dubuc Motors, la société qui commercialise cette voiture de sport démente, a fourni aujourd'hui un aperçu des spécifications de son nouveau modèle 2018, qui sera produit en quelques milliers d'unités spécialement destinées à un marché de niche dans le segment des voitures de luxe.

Le modèle de production, qui offrira une foule de technologies novatrices et le look raffiné de son prototype, sera une force à ne pas sous-estimer, tant pour son accélération à couper le souffle que pour son côté pratique pour les déplacements quotidiens. Une carrosserie et un châssis en fibre de carbone habillent la Tomahawk tandis que les portes papillon revigorent son look exotique à l'extérieur, l'opulence de l'intérieur invite le confort et la connectivité dans un habitacle aux lignes pures avec une rangée de sièges supplémentaire pour apprécier l'expérience.

« Nous allons encore plus loin en termes de ce qui est possible dans l'industrie automobile afin de créer une expérience exceptionnelle pour nos clients à chaque fois qu'ils prennent le volant », a déclaré le co-fondateur Mike Kakogiannakis. Les quatre moteurs fournissent une accélération démente et sont couplés indépendamment à chaque roue pour assurer une traction équilibrée qui peut être utilisée en mode de course ou de rue en fonction des sens évoqués, promettant une alternative séduisante pour les célibataires aussi bien que pour les familles modernes.

La société a initié un PAPE par financement participatif et a déjà accueilli des centaines d'investisseurs à l'appui du lancement de son produit. Cette opportunité est ouverte à tous à l'échelle internationale sur son site Web ou sur Start Engine, la plateforme qui héberge son offre « Reg A+ ».

Pour plus d'informations ou pour engager des fonds dans la campagne de financement participatif en capital, visiter http://www.dubucmotors.com

Exonération de la « Regulation A » :

Un prospectus concernant cette offre a été déposé auprès de la SEC. La SEC a admis ce prospectus, ce qui signifie seulement que Dubuc Motors pourra vendre les titres décrits par le prospectus. Cela ne signifie pas que la SEC a approuvé, s'est prononcée sur les mérites ou s'est prononcée sur l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le prospectus. Vous pouvez obtenir une copie de la circulaire faisant partie de ce prospectus asur : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1688361/000168836117000008/dubform1a-02212017.htm

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucun titre ne sera vendu dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les titres d'un tel état ou d'une telle juridiction. Vous êtes encouragés à lire le prospectus avant tout investissement.

Informations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui contiennent, sans limitation, des énoncés concernant les plans et les projections de Dubuc Motors. Vous ne devez pas vous fier à des énoncés prospectifs en tant que prédictions d'évènements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses décrits plus en détail dans le prospectus. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les circonstances et les évènements prospectifs discutés dans ce communiqué de presse pourront ne pas se produire et les résultats réels pourront varier sensiblement et défavorablement de ceux anticipés ou impliqués dans ces énoncés prospectifs.



Coordonnées médias :

Mike Kakogiannakis

media@dubucmotors.com

+1-514-264-1359



