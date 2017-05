Artprice s'inscrit parfaitement dans le programme Europe Numérique du Président Macron







Selon thierry Ehrmann, Président Fondateur d'Artprice : "le programme numérique d'Emmanuel Macron, Président de la République française, épouse parfaitement l'enjeu du Marché de l'Art en France et les attentes d'Artprice, leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art".

En effet, l'objectif 5 du programme numérique d'Emmanuel Macron est extrêmement clair :

"Nous agirons pour un marché unique du numérique en Europe, qui permettra aux entreprises innovantes de disposer des mêmes règles partout dans l'Union européenne."

Devant ce nouveau cadre juridique qui change profondément les règles, Artprice va à bref délai se rapprocher des nouvelles instances et soutenir son dossier auprès du Secrétaire d'État au Numérique, Mounir Mahjoubi, doté de pouvoirs élargis par rapport à ses prédécesseurs par le décret 2007-1068 paru au JO le 29 mai 2017 en version consolidée.

Il est à noter que ces pouvoirs élargis placent sous son autorité la direction générale des médias et des industries culturelles. Rappelons que le savoir-faire unique au monde d'Artprice est déjà reconnu des instances officielles par l'obtention du BPI Entreprise Innovante en novembre 2015.

Cette nouvelle orientation juridique ne modifie en rien le calendrier d'Artprice et sa filiale américaine.

Cette disposition peut donner à Artprice la possibilité immédiate de lutter à armes égales avec d'autres acteurs européens qui ont d'ores et déjà toutes les possibilités de pratiquer des enchères sur Internet sans les invraisemblables et incohérentes contraintes spécifiques à la France, qui ont pour seules conséquences la destruction de toute forme d'avenir face aux places de marché aux enchères sur Internet en Europe, en Amérique du Nord et dans la Grande Asie.

Les dispositions en droit interne de la deuxième réforme, après l'échec cuisant de 2001 (loi du 10 juillet 2000/décrets 2001-650 et suivants du 19 juillet 2001), portant sur la réforme des ventes aux enchères, des commissaires-priseurs et des sociétés de ventes publiques, n'ont eu que des effets négatifs tant en termes de parts de marché mondial, qu'en termes de possibilités de développement à l'échelle internationale. Par ces faits, la France a une part marginale du marché de l'Art mondial en 2016 de 2,5 %, voir le Rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art.

Au regard des différents travaux et programmes portés par le Président Macron, Artprice, par ses chiffres régulièrement communiqués depuis 2011 et par sa Place de Marché Normalisée protégée par la propriété intellectuelle, qui est de très loin la première au monde, peut ramener la France dans le trio de tête mondial : Chine, USA, Royaume-Uni.

Aujourd'hui compte tenu des dispositions administratives anachroniques, Artprice en France ne peut en aucun cas profiter financièrement de son succès incontestable.

Tous les acteurs du Marché de l'Art, quels que soient leur taille ou leur métier, reconnaissent que la France, qui était leader mondial dans les années 60, s'effondre année après année, en raison de textes contraires à l'esprit des directives européennes qui viennent détruire systématiquement toute forme d'économie numérique sous des prétextes protectionnistes qui se soldent in fine par des destructions de richesses, d'emplois et de parts de marché.

C'est dans ce contexte qu'Artprice a développé le projet d'IPO de sa Place de Marché Normalisée aux enchères et à prix fixe, à travers sa société américaine Artmarket.com pour une introduction sur un marché anglo-saxon.

La nouvelle présidence française, à travers son changement de paradigme et au regard de ses engagements, notamment l'objectif 5 du programme numérique d'Emmanuel Macron, peut redonner à la France une place extraordinaire en termes de parts de marché et ce en seulement quelques mois.

Si la France représente la première destination culturelle au monde, il ne faut pas oublier qu'elle ne représente paradoxalement que 2,5 % de Marché de l'Art mondial (Fine art).

Les "mêmes règles partout dans l'Union Européenne", dixit le PDT Macron, favoriseraient immédiatement la monétisation des flux de transactions sur la Place de Marché Normalisée d'Artprice.

Cela donnerait ainsi une chance historique à la France de combler son retard sur la Chine, les USA et le Royaume-Uni qui composent le trio de tête.

La Place de Marché Normalisée d'Artprice propose chaque jour plus de 62 000 oeuvres d'Art en moyenne.

En outre, de nombreux emplois seraient ainsi créés, directs ou indirects, démontrant ainsi qu'il ne

faut pas "avoir peur du numérique".

Copyright thierry Ehrmann 1987/2017

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 647 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2016 publié en mars 2017 :

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2016 d'Artprice est accessible gratuitement à l'adresse suivante :

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit "The New York Times", thierry Ehrmann, artiste et fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus gros esclandres de l'art contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters

Sommaire des communiqués d'Artprice :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

