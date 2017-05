London Calling : Fragrance Du Bois annonce une nouvelle étape dans son expansion mondiale







GENEVE, 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- Galvanisée par sa réussite extraordinaire dans quelques-unes des grandes capitales mondiales de la mode et du luxe, Fragrance Du Bois est heureuse d'annoncer l'ouverture de sa première boutique à Londres.

Après avoir créé une symbiose positive et une relation de travail avec la Maison Jovoy à Paris, la formidable gamme des produits Fragrance Du Bois sera disponible à partir de juin 2017 à l'« Embassy of Rare Perfumes », au 21 Conduit Street, en plein coeur du district Mayfair de Londres.

« C'est un moment tout à fait captivant pour nous », explique Nicola Parker, directeur international de la marque chez Fragrance Du Bois. « Non seulement nous renforçons la présence mondiale de la marque, mais nous renforçons également notre partenariat avec Jovoy, avec qui nous partageons beaucoup de valeurs. Nous avons eu d'excellents résultats à Paris, grâce aux liens d'amitié qui nous unissent au fondateur innovant de Jovoy, François Henin et, moi-même qui suis Londonien, je me réjouis du fait que nous serons en mesure de proposer nos produits à des consommateurs érudits dans ma propre ville ».

Fragrance Du Bois fait oeuvre de pionnier en utilisant pour ses créations du oud 100 % pur, organique et produit de manière durable. Ses produits ne sont pas seulement uniques et exotiques : ils plaisent également aux consommateurs pour qui la provenance connue est devenue un facteur essentiel lors de leurs achats. A l'heure où la conscience écologique et la responsabilité sociale deviennent de plus en plus importantes, Fragrance Du Bois, en tant que marque, plait à ceux qui souhaitent savoir d'où viennent leurs produits, comment ils sont fabriqués et par qui.

Parker ajoute : « Je suis également très heureux de savoir que l'un de nos parfums les plus populaires et les plus vendus, London Oud, qui est créé par l'un de mes maîtres parfumeurs préférés, François Merle-Baudoin, 'reviendra au bercail'. C'est une fragrance qui allie parfaitement la puissance et les nuances du oud pour produire une expression qui reflète l'aventure sensorielle d'une balade à travers l'une des plus belles villes du monde ».

Aujourd'hui, Fragrance Du Bois en fait profiter tout le monde, en communiquant son savoir-faire et ses ingrédients purs et durables pour une nouvelle marque de soins visage et d'accessoires qui promet de 'changer le visage des soins de la peau' au fur et à mesure qu'elle évolue.

Oud Essentials ouvrira bientôt ses portes, avec toute une série de produits utilisant le même oud pur à 100 % qui caractérise les produits phare de Fragrance Du Bois, à l'heure où les entreprises forgent un partenariat complémentaire qui devrait avoir un effet sur l'ensemble du secteur mondial et changer la façon dont nous appréhendons les produits que nous utilisons.

L'intégration verticale a toujours été un aspect incontournable des projets d'expansion de Fragrance Du Bois, et l'ouverture d'une boutique à Londres est une nouvelle étape positive pour cette marque jeune et dynamique. Après avoir renforcé sa présence ces derniers mois avec l'ouverture de boutiques à Genève, Doha, Milan, Zurich, Los Angeles et Marbella ? qui viennent s'ajouter aux boutiques et points de vente qui existent déjà à Singapour, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangkok et Paris -- Fragrance Du Bois est en passe de réaliser son objectif qui est de devenir une marque reconnue mondialement en un temps remarquablement court.

Notes aux rédacteurs :

Pour de plus amples informations, contacter :

Marine Adenin

FDB Europe

Courriel : marine.adenin@fragrancedubois.com

Tél. : +41 228 199 427

Samantha Tham

Directrice du marketing, Asie

Courriel : samantha.tham@fragrancedubois.com

Tél. : +65 9144 0933

A propos de Fragrance Du Bois

Fragrance Du Bois est une maison de parfums d'exception, née des essences les plus riches de la nature et du savoir-faire de parfumeurs, maîtres en leur art depuis cinq générations et héritiers de la tradition grassoise remontant au 17e siècle. Au coeur de toutes les créations de Fragrance Du Bois se trouve notre signature, l'essence de Oud. A la fois unique et exclusive, il incarne le luxe ultime. Le oud utilisé par Fragrance Du Bois est produit dans nos propres plantations gérées de manière durable, et est garanti pour être éthiquement responsable et de sources durables.

