Strekin AG garantit un financement de 10 millions CHF afin de poursuivre le développement du STR001 dans la perte auditive soudaine







Strekin AG, une entreprise biopharmaceutique suisse en phase clinique, a annoncé aujourd'hui avoir réussi à clôturer une troisième ronde de financement de démarrage se montant à 10 millions CHF et émanant d'investisseurs privés. Ces fonds vont permettre à Strekin de mener un deuxième essai clinique sur le STR001 en tant que potentiel nouveau traitement des formes graves de perte auditive, et d'ouvrir la voie à des indications plus larges.

Le STR001 est le principal candidat-médicament de Strekin. C'est un puissant agoniste de PPAR? (récepteur gamma activé par les proliférateurs des peroxysomes). Il protège efficacement les cellules ciliées auditives de l'oreille interne grâce à de multiples mécanismes. Les propriétés thérapeutiques du STR001 ont fait l'objet de recherches approfondies dans divers modèles pré-cliniques de protection cochléaire des cellules ciliées et de perte auditive.

Une étude clinique internationale de phase 2 est actuellement en cours concernant le STR001. L'essai STR001-201 teste la capacité du traitement intratympanique STR001 à empêcher une perte auditive chez des patients subissant une chirurgie d'implantation cochléaire (IC). Malgré les progrès de la technologie d'implantation cochléaire, un risque de l'intervention d'IC est la perte brutale de l'audition résiduelle. Le STR001 a le potentiel d'empêcher ce résultat non désiré.

Le financement actuel servira à un nouvel essai de phase 3, dénommé RESTORE, et assurera les besoins d'entreprise de Strekin jusqu'au début de l'année 2019. RESTORE est un essai clinique international de phase 3 sur le STR001, randomisé et contrôlé par placebo, chez les patients ayant subi une brutale perte auditive neurosensorielle. Cet essai évaluera le traitement intra-tympanique STR001 avec et sans suivi oral avec des comprimés de STR001. Il sera mené dans plus de 30 centres en Europe de l'Ouest et de l'Est, ainsi qu'aux États-Unis.

« Avec la bonne progression de notre essai actuel de phase 2 mené chez les patients ayant subi une IC, nous sommes maintenant heureux d'avoir assuré le financement du lancement d'un deuxième essai clinique sur la perte auditive neurosensorielle soudaine », a fait observer Alexander Bausch, Chief Executive Officer et fondateur de Strekin. « Les deux essais répondent à un besoin médical évident, non satisfait chez les patients ayant souffert d'un événement aigu pouvant entraîner une perte auditive sévère de longue durée. En cas de succès, la nature confirmatoire des deux essais, ainsi que le statut de maladie orpheline de l'indication, peuvent permettre à Strekin d'amener le STR001 sur le marché. Le fait d'avoir reçu en début d'année la désignation de médicament orphelin pour le STR001, dans le cadre du traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine en Europe, s'inscrit bien dans cette stratégie. »

À propos de la perte auditive neurosensorielle soudaine

La perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) est une perte brutale de l'audition causée par une lésion des cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne. La SSNHL peut être causée par une chirurgie, un traumatisme acoustique ou une surdité soudaine, un phénomène dans lequel la perte auditive survient sans cause évidente. Parmi d'autres symptômes, on peut citer un bourdonnement des oreilles (acouphène) et des vertiges. La perte auditive soudaine peut être considérée comme une urgence médicale. Elle rend difficiles ou impossibles certaines activités quotidiennes que la plupart des personnes considèrent comme allant de soi : converser avec quelqu'un, écouter de la musique et communiquer efficacement dans le milieu de travail. Il n'existe actuellement aucun médicament ayant fait l'objet d'une approbation pour le traitement de la perte auditive soudaine.

À propos de Strekin

Strekin AG est une entreprise bio-pharmaceutique privée en phase clinique située à Bâle, en Suisse. Elle est dirigée par une équipe d'experts ayant une vaste expérience dans la découverte, le développement et le lancement réussis de nouveaux médicaments. Strekin envisage de mener une vente commerciale en concomitance avec l'achèvement des essais IC et/ou RESTORE. Strekin se préparera en parallèle à lever d'autres capitaux dans le cadre d'une Série A facultative, en vue de financer une augmentation technique, et à effectuer un dépôt anticipé du STR001 dans l'attente d'un résultat positif de l'essai sur l'IC. Les résultats devraient être connus au cours du quatrième trimestre 2017.

