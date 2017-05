Le Conseil canadien du commerce de détail célèbre les meilleurs détaillants de l'industrie au Gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2017







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - Douze des détaillants les plus innovateurs du Canada ont remporté les grands honneurs ce soir lors du Gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (Prix ERA) 2017, événement phare de la conférence STORE 2017 du Conseil canadien du commerce de détail qui a eu lieu à Toronto. En plus de ces prix, trois Prix de distinction et 17 bourses d'études Faire carrière dans le détail ont été remis lors du dîner de gala réunissant l'élite canadienne du commerce de détail.

Le programme ERA des Prix d'excellence dans le commerce de détail est reconnu comme le summum des réalisations et de la reconnaissance dans l'industrie pour une variété de catégories qui comprennent les activités de détail en magasin, en ligne et dans un environnement omnicanal. Cette année, 61 finalistes de 35 entreprises de vente au détail exceptionnelles étaient en lice pour remporter ces trophées convoités. KPMG est le commanditaire principal.

Reflétant directement l'importance critique de l'expérience client aux yeux des détaillants, la catégorie la plus concurrentielle cette année était la suivante : Conception et expérience en magasin, avec un total de 19 finalistes briguant la première place. De plus, deux entreprises ont remporté les plus grands honneurs dans leurs catégories respectives, pour la deuxième année consécutive, démontrant le niveau d'excellence des détaillants canadiens les plus exceptionnels qui repoussent sans cesse les attentes du client tout en aidant leur personnel à exceller alors qu'ils répondent à ces demandes toujours plus exigeantes.

« Les gagnants des Prix d'excellence dans le commerce de détail sont de véritables modèles du commerce de détail canadien à son meilleur, explique Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Chacune de ces entreprises est déterminée à offrir un service à la clientèle hors pair, des solutions d'affaires innovatrices et un réel leadership dans les opérations en magasin. Nous sommes inspirés et sortons grandis en tant qu'industrie grâce à leurs nombreuses réalisations. »

Mme Brisebois a ajouté : « Je me joins aussi aux partenaires de l'industrie pour féliciter les lauréats des prestigieux Prix de distinction de cette année. Tous ces lauréats ont apporté des contributions qui changent la donne et laissent une impression durable et positive sur leurs employés, leurs clients, leurs pairs et les collectivités qu'ils desservent. La vente au détail au Canada se porte mieux grâce à eux et à leur vision, à leur passion et à leur sens des affaires. »



Lauréats 2017 des Prix d'excellence dans le commerce de détail :

Expérience de commerce électronique

Mark's



Un site Web nouvelle génération

Commandité par : Association Interac

Leadership environnemental

Mountain Equipment Co-op



La stratégie d'emballage de MEC

Commandité par : Appel à Recycler

Santé, sécurité et bien-être

Sears Canada



#WeHaveChangedSafety

Conception et expérience en magasin (deux gagnants ex aequo pour la première place)

Sport Chek Women



Conçu par les femmes pour les femmes



IKEA Canada



L'expérience « Pop-Up » d'IKEA

Commandité par : The Look Company

Marchandisage en magasin

PetSmart Canada



PetSmart offre le summum de la nutrition pour animaux à Kamloops

Marketing et communications ( deux gagnants ex aequo pour la première place)

( Loblaw Companies Limited



Maxi, ben oui Maxi.



Toys R Us



Le poste le plus convoité à son service : président-divertissement général

Commandité par : KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Omnicanal

Best Buy ( Best Buy reçoit cette première place pour la deuxième année consécutive)



Révolution totale dans l'expérience de vente au détail

Commandité par : Association Interac

Leadership philanthropique

Sobeys



Rendre possible une meilleure alimentation autant sur le terrain qu'en dehors du terrain pour les Olympiques spéciaux Canada

Commandité par : Chase Paymentech

Innovation en matière de chaîne d'approvisionnement

La Compagnie de la Baie d'Hudson



Une première canadienne : Nouveau système de traitement des commandes à la fine pointe de la technologie, centre de distribution de Scarborough de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Commandité par : CN Rail

Perfectionnement du personnel

H&M (H&M remporte cet honneur pour la deuxième année consécutive)



Formation des futurs leaders : Programme de coach de vente d'H&M

Lauréats des Prix de distinction 2017 :

Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2017

Remis à Clint Mahlman, vice-président directeur et directeur de l'exploitation de London Drugs, en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de son leadership dans le commerce de détail.

Prix Hommage 2017

Remis à Bonnie Brooks, ancienne vice-présidente de la Compagnie de la Baie d'Hudson, en raison de son succès commercial remarquable et de son engagement dans les services communautaires tout au long de sa carrière.

Prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant de l'année 2017

Remis à Allan, Anita et Lisa Malbranck de la Diamond Gallery de Winnipeg , qui incarnent le véritable esprit entrepreneurial et du service communautaire.

Commandité par : Chase Paymentech

Programme de bourses 2017 Faire carrière dans le détail - Grandes gagnantes de l'Association Interac et du Conseil canadien du commerce de détail

Sarah Bennett : Bourse d'études de l'Association Interac (5 000,00 $)

Kristy Wong : Lauréate de la bourse du Temple de la renommée du commerce de détail (3 000,00 $)

À propos du Conseil canadien du commerce de détail :

Le commerce de détail est le plus important employeur au Canada; 2,2 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. L'industrie génère annuellement des salaires évalués à 60 milliards de dollars, et les ventes du secteur ont atteint environ 350 milliards de dollars (sans compter les ventes de véhicules et de carburant). Depuis 2016, les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment de grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. www.retailcouncil.org/fr

