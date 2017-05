Avis - Plusieurs produits non autorisés contenant du l-tryptophane ou de l'orotate de lithium et vendus sur amazon.ca peuvent présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Problème

Santé Canada informe les Canadiens que plusieurs produits non autorisés dont l'étiquette mentionne la présence de l-tryptophane ou d'orotate de lithium sont vendus sur amazon.ca et peuvent présenter de graves risques pour la santé. Le l-tryptophane (à des doses supérieures à 220 mg par jour) et l'orotate de lithium sont des médicaments d'ordonnance au Canada et ils devraient être pris seulement sous la supervision d'un professionnel de la santé.

Tous les médicaments vendus au Canada, y compris sur Internet, doivent être préalablement approuvés par Santé Canada. La prise de médicaments non autorisés peut présenter de graves risques pour la santé, car leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées.

Il convient de se procurer des médicaments d'ordonnance seulement auprès des pharmacies autorisées par la province ou le territoire où elles fonctionnent. Les consommateurs qui prennent des médicaments d'ordonnance sans examen ni suivi d'un professionnel de la santé pourraient ne pas recevoir le traitement qui convient. Ils pourraient également s'exposer au risque d'interactions médicamenteuses et d'effets secondaires dangereux.

Personnes concernées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé les produits en question.

Produits visés

Les produits non autorisés dont l'étiquette mentionne la présence de l-tryptophane (à des doses supérieures à 220 mg par jour) ou d'orotate de lithium et qui ont été vendus sur amazon.ca

Conseils aux consommateurs

Les personnes qui prennent ces produits devraient consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils sur la façon sécuritaire d'arrêter de prendre ces produits et sur le traitement adéquat de leur problème de santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vous assurer que la vente a été autorisée par Santé Canada. Les produits de santé autorisés ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi faire une recherche pour savoir si ces produits ont été autorisés, dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

. Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais au 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

en composant sans frais au 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais au 1-800-267-9675 ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

À la demande de Santé Canada, Amazon a retiré les produits de son site Web. Quand Santé Canada apprend que des produits de santé non autorisés sont vendus en ligne, le Ministère travaille avec l'entreprise pour faire cesser la vente de ces produits et informe les Canadiens, s'il y a lieu Santé Canada effectue un suivi auprès des vendeurs connus et prendra des mesures pour retirer les produits du marché et informer les Canadiens, au besoin.

Contexte

Le l-tryptophane est un médicament d'ordonnance à des doses supérieures à 220 mg par jour. En raison de ces doses, ce médicament devrait être pris seulement sous la supervision d'un professionnel de la santé en raison du risque élevé d'effets secondaires graves et d'interactions médicamenteuses dangereuses. Le l-tryptophane est prescrit au Canada aux fins d'utilisation en association avec des antidépresseurs pour la prise en charge de patients souffrant d'un trouble dépressif. Sécheresse de la bouche, étourdissements, nausées, maux de tête et problèmes sexuels comptent parmi les effets secondaires. Dans de rares cas, le syndrome sérotoninergique dus à la combinaison du l?tryptophane avec d'autres médicaments agissant sur le système nerveux central a été signalé. Le syndrome sérotoninergique est une réaction potentiellement mortelle qui se caractérise notamment par une température corporelle élevée, l'agitation, la sudation, une fréquence cardiaque élevée, l'hypertension, une rigidité musculaire, la confusion et des convulsions.

Le lithium est un médicament d'ordonnance homologué pour le traitement d'épisodes maniaques dus au trouble bipolaire. Soif et mixtion accrues, tremblement des mains et somnolence sont des effets secondaires fréquents du lithium. Des cas de désydratation grave ont été signalés. Une intoxication peut se produire, surtout si le lithium est pris avec d'autres médicaments. Les symptômes de l'intoxication incluent les vomissements, la diarrhée, les contractions musculaires et la léthargie. Les patients ne devraient prendre du lithium qu'après avoir reçu un diagnostic et une ordonnance d'un professionnel de la santé. Sinon, les patients risquent d'être mal soignés pour leur problème de santé et s'exposent à un risque d'interactions médicamenteuses ou d'effets secondaires dangereux.

Pour en savoir plus

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 21:13 et diffusé par :