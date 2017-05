Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec célèbre ses 35 ans







LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec a célébré ce soir, avec plus de 200 membres et partenaires du Réseau, ses 35 ans d'existence. Depuis ses débuts, ce réseau de développement économique, d'entraide et de prospérité a réuni plus de 20,000 membres, 335 présidentes régionales, 146 lauréates des Prix Femmes d'affaires du Québec, 16 lauréates des grands Prix Réalisations, et 406 finalistes, une trentaine de cellules d'entraide et des centaines de partenaires qui se sont tous investis pour la prospérité des femmes.

En 1981, les soeurs Guylaine et Henriette Lanctôt lançaient le premier bottin québécois des femmes d'affaires. Ce bottin devint rapidement un vaste et incontournable regroupement de femmes, partout au Québec, sous le leadership de Nicole Beaudoin et de Ruth Vachon, présidentes.

La Présidente directrice générale, madame Ruth Vachon, a profité de ce happening pour annoncer le changement de statut juridique du Réseau, désormais un organisme sans but lucratif.

« Le RFAQ appartient plus que jamais aux femmes d'affaires du Québec. Avec les millions de dollars transigés depuis notre création, nous sommes un véritable vecteur de développement économique et nous prévoyons fortement accroître nos réalisations au cours des prochaines années » a mentionné madame Ruth Vachon, présidente directrice générale, lors de ce happening animé avec brio par Chantal Lacroix. « Je remercie les nombreux partenaires et bénévoles qui croient en notre mission et notre impact depuis si longtemps » a ajouté Madame Vachon.

Le RFAQ rappelle qu'il reste moins de 3 semaines pour déposer sa candidature aux 17e Prix Femmes d'affaires du Québec qui seront octroyés en novembre prochain.

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) contribue, depuis 1981, à l'atteinte des objectifs professionnels et au rayonnement de ses milliers de membres : entrepreneures, dirigeantes, gestionnaires et professionnelles. Le RFAQ se distingue notamment par la force de son réseautage, par ses cellules d'entraide, ses formations et ses liens internationaux avec la Francophonie. Aussi reconnu pour la promotion du leadership des femmes, le RFAQ les met en valeur avec fierté par ses initiatives uniques : le concours Prix Femmes d'affaires du Québec depuis 2001, le programme Développement économique Féminin en association avec WEConnect International et WBE Canada et la création du Réseau des Jeunes Femmes d'affaires du Québec (RJFAQ).

