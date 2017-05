C'est donc bon d'être généreux!







Les Québécois le prouvent une fois de plus en permettant

à la SAQ de remettre un montant record de 156 320 $

à Moisson Montréal, membre du réseau

des Banques alimentaires du Québec

MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière semaine, les Québécois se sont rendus en grand nombre dans leur succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) pour prendre part à la campagne des vins généreux au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Les dons des clients ont été amassés du 22 au 28 mai et la SAQ versait 1 $ par bouteille de vin blanc vendue les 26, 27 et 28 mai. Ces efforts conjoints ont permis de remettre un chèque de 156 320 $ à Moisson Montréal. À l'échelle de la province, la contribution de la SAQ des sept dernières années se chiffre à plus de 4,2 M$ en don.

« La SAQ fait partie de nos plus grands contributeurs financiers. Leur don arrive à point, puisque chaque mois, Moisson Montréal répond à plus de 658 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence », a déclaré Richard D.Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

« Chaque année, nous comptons sur la participation des Québécois pour faire de cette campagne un succès. Nous sommes heureux qu'ils soient fidèles au rendez-vous et qu'ils participent avec autant d'enthousiasme à soutenir les gens dans le besoin », a déclaré Catherine Dagenais, vice-présidente, Stratégie commerciale et expérience client de la SAQ. « Pour la SAQ, cette campagne est l'occasion de nous rappeler qu'avant de parler de gastronomie et d'accords vins et mets, chacun devrait être en mesure de manger à sa faim », a-t-elle conclu.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire au Canada grâce à ses programmes de récupération et de distribution de denrées destinées à l'aide alimentaire d'urgence. L'organisation remet mensuellement plus de 1?000 tonnes de denrées à plus de 250 organismes communautaires accrédités de l'ile de Montréal qui offrent une aide alimentaire à 137 000 personnes, dont près de 45 000 enfants. Moisson Montréal est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de plus de 9 000 bénévoles par année qui ont permis, en 2016, la redistribution de 14,2 millions de kilos de denrées, représentant 81,5 millions de dollars. Moisson Montréal a été lauréate de quatre prix pour son Programme de récupération en supermarchés : le prix DUX 2017 dans la catégorie «projet-OBNL», le prix Mercure - Développement durable de la FCCQ en 2016, le prix Novæ de l'Entreprise citoyenne dans la catégorie « Approvisionnement » en 2015, et le prix Élixir - Coup de coeur du PMI-Montréal en 2015.



À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Depuis près de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 membres Moisson (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 11 membres Associé (régions éloignées où il n'y a pas de Moisson) et près de 1200 organismes communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 150 000 enfants. Les Banques alimentaires du Québec veille au partage équitable des denrées à travers le Québec, s'assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté. www.banquesalimentaires.org

