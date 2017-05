REM : des mesures exceptionnelles pour un projet d'exception







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui ses recommandations dans le cadre des audiences publiques sur le projet de loi 137 concernant le Réseau électrique métropolitain. Elle en a profité pour réitérer son soutien sans réserve au projet de CDPQ Infra et pour saluer les nombreuses mesures du projet de loi destinées à accélérer le début des travaux et à respecter les échéanciers fixés. Elle souligne également que ce projet de loi ouvre la porte à une réflexion plus vaste sur le financement du transport collectif au Québec.

Des mesures pour faciliter la réalisation d'un projet bien intégré au réseau de transport

«Le REM répond à des besoins réels et pressants pour la métropole. Il doit être réalisé selon l'échéancier proposé par CDPQ Infra. Les mesures contenues dans le projet de loi vont dans ce sens et la Chambre les appuie. De plus, l'intégration du REM aux autres organismes de transport collectif, sous l'autorité de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), est positive et assurera une meilleure desserte de l'ensemble du territoire de la région métropolitaine », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce métropolitain.

Un mécanisme de financement spécifique au REM

« La Chambre appuie les mesures de financement du REM prévues dans la mesure où celles-ci favorisent la réalisation du projet selon l'échéancier proposé par CDPQ Infra. Il est cependant important qu'elles ne s'appliquent pas automatiquement à l'ensemble des futurs projets de transport en commun. Le système de redevances proposé dans le projet de loi fait entièrement porter le risque aux promoteurs privés. Il est nécessaire d'avoir une discussion plus large sur le financement de nos infrastructures de transport en commun », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

