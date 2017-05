Un autre gros lot remporté au Casino de Montréal - Une femme de la Montérégie met la main sur un gros lot de 675 000 $ à la machine à sous Gagnant à vie!







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Thérèse Quintal, de la Rive-Sud de Montréal, a remporté un gros lot de la machine à sous Gagnant à vie!, le 30 mai.

Conformément aux règles en vigueur pour Gagnant à vie!, la gagnante a reçu un premier montant de 10 000 $ et aura quatre semaines de réflexion pour décider si elle prend la rente de 1 000 $ par semaine à vie ou le montant forfaitaire de 675 000 $.

Très heureuse de son gain, Mme Quintal a rapidement appelé son conjoint pour lui annoncer la belle nouvelle. « Par contre, je ne lui ai pas encore dit le montant, je vais lui faire une surprise! » a-t-elle dit.

Gagnant à vie! : trois façons de jouer

Depuis le 10 juin 2016, Loto-Québec propose de nouvelles façons de jouer à la loterie Gagnant à vie! en plus du populaire billet à gratter. Le jeu est offert dans les quatre casinos et les deux salons de jeux ainsi qu'en version interactive sur le site de jeu en ligne Espacejeux.com.

À propos du Casino de Montréal

Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal accueille chaque année près de six millions de visiteurs. Il propose une vaste gamme de divertissements - spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia - en plus de se démarquer par son architecture emblématique.

