Émouvante célébration pour 16 personnalités marquantes des arts et des lettres







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une cérémonie riche en émotions, 16 personnalités artistiques québécoises sont devenues hier Compagnes et Compagnons des arts et des lettres du Québec. Tour à tour, Diane Dufresne, Kent Nagano, Florent Vollant, Kim Yaroshevskaya, Michel Rabagliati, Phoebe Greenberg, Rafael Lozano-Hemmer, Roger Frappier, Anna McGarrigle, Pierre Lassonde, René Derouin, Denise Filiatrault, Vincent Warren, Michel Dallaire, Charles Richard-Hamelin et Lorraine Pintal sont montés sur le podium pour recevoir leur insigne des mains de Mme Marie Côté, présidente du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec. L'événement animé par Claude Deschênes s'est tenu au Centre Phi, à Montréal. Il peut être visionné en reprise sur les réseaux sociaux du Conseil.

« Que ce soit en nous faisant rire et réfléchir, en se dévoilant et en nous révélant à nous-mêmes, en transmettant leurs connaissances artistiques ou en permettant la réalisation de projets grandioses, ces personnes sont entrées dans nos vies et ont touché notre âme. Leur parcours, leur générosité, leur vision, leur talent et leurs oeuvres nous ont marqués et nous ont fait grandir. Qu'ils soient connus du public ou reconnus pour leur aptitude à faciliter la rencontre des oeuvres avec ce dernier, tous les membres de l'Ordre ont en commun de participer à l'essor des arts et peuvent se réjouir des fruits de leur passion et de leur labeur », a déclaré Mme Côté.

Une reconnaissance signifiante

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec.

À propos de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Depuis 2015, une cinquantaine de personnalités québécoises sont devenues Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec. Parmi elles, des artistes et écrivains professionnels, des gestionnaires culturels et des mécènes. Voir la liste complète.

