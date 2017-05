« Notre terre » : le septième timbre soulignant les 150 ans du Canada célèbre la création du territoire du Nunavut







La création du territoire en 1999 est le résultat de l'accord sur les revendications autochtones le plus important de l'histoire canadienne

IQALUIT, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre du Nunavut, la commissaire du Nunavut et le président de l'Assemblée du Nunavut ont dévoilé aujourd'hui le timbre célébrant la création du territoire en 1999 et ses habitants.

Le premier ministre du Nunavut, Peter Taptuna, la commissaire du Nunavut, Nellie Kusugak, et le président de l'Assemblée législative du Nunavut, George Qulaut, ont dévoilé le timbre à l'Assemblée législative à Iqualuit, capitale du plus récent et du plus vaste territoire canadien. Le timbre consacré au Nunavut est le septième d'un jeu de 10 émis par Postes Canada à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Ces vignettes célèbrent des moments marquants de l'histoire du Canada depuis son centenaire en 1967.

Le timbre présente un portrait de Leah Ejangiaq Kines, photographiée par son conjoint Clare Kines, avec qui elle vit à Arctic Bay, au Nunavut.

La création du Nunavut est le résultat de l'accord sur les revendications autochtones le plus important de l'histoire canadienne. Il s'agit du premier grand changement dont a fait l'objet la carte politique du pays depuis l'entrée de Terre-Neuve et du Labrador dans la Confédération en 1949. Le territoire occupe environ un cinquième des terres du Canada et compte un peu moins de 40 000 habitants, dont la plupart sont des Inuits.

Nunavut signifie « notre terre » en inuktitut.

Le cheminement vers la création d'un nouveau territoire

De la fin des années 1960 jusque dans les années 1970, des groupes inuits ont lutté pour négocier des ententes portant sur des revendications territoriales avec le gouvernement fédéral et pour obtenir leur propre territoire. Les négociations se sont intensifiées au cours des années 1980, puis le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont signé l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut en 1993, ce qui a mené à la création du nouveau territoire le 1er avril 1999.

Le nouveau territoire, découpé dans les régions du centre et de l'est des Territoires du Nord-Ouest, s'étend sur environ 1,9 million de kilomètres carrés. Il occupe la plus grande superficie couverte par une province ou un territoire au Canada.

Trois autres timbres Canada 150 à venir

Chaque timbre Canada 150 a été dévoilé par une ou des personnalités canadiennes choisies selon le moment célébré. Le lieu du dévoilement de chaque vignette est également lié au jalon commémoré. Le timbre célébrant Expo 67 a été dévoilé à Montréal le 27 avril dernier par l'architecte d'Habitat 67 Moshe Safdie, et celui consacré à la Constitution et à la Charte canadienne des droits et libertés a été révélé sur la Colline du Parlement le 3 mai en présence de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. La troisième vignette, qui rend hommage au Canadarm et à l'innovation canadienne, a été dévoilée dans une école de Toronto par l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen lors d'un événement filmé dont la vidéo a été publiée en ligne le 4 mai.

Le quatrième timbre, soulignant l'adoption en 2005 de la Loi sur le mariage civil qui a légalisé le mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle du Canada, a été dévoilé le 9 mai à Toronto en partenariat avec l'organisme The 519 qui appuie la communauté LGBTQ. La cinquième vignette, qui célèbre la route Transcanadienne, a été révélée à Regina le 16 mai par la vedette de la musique country Dean Brody. La sixième vignette, commémorant le Marathon de l'espoir de Terry Fox, a été dévoilée à St. John's (T.?N.?L.) le 25 mai par Judith Fox, la soeur du jeune héros. Le prochain timbre Canada 150 sera quant à lui dévoilé à Winnipeg le 31 mai.

Les derniers timbres seront dévoilés le 1er juin.

À propos du timbre

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de 10 plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe?Martin.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 17:00 et diffusé par :