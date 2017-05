La Société canadienne des relations publiques nomme David Rowney, ARP, FSCRP « Mentor de l'année » 2017.







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a rendu hommage à David Rowney, ARP, FSCRP en lui remettant le Prix « Mentor de l'année » du jubilé diamant de la SCRP. Membre de la SCRP Hamilton, Monsieur Rowney a été choisi à l'unanimité par le Conseil d'administration et le Comité des Prix parce qu'il personnifie le rôle crucial que joue le mentorat dans l'avancement de la profession des relations publiques. Monsieur Rowney, qui avait déjà accepté le prix lors d'une présentation antérieure, a été reconnu par ses collègues membres de la SCRP au deuxième jour d'Illuminate, la conférence annuelle de la SCRP, qui se déroule à Kelowna, en Colombie-Britannique.

« En dépit de sa carrière exigeante, Dave ne refuse jamais d'honorer ses engagements à la SCRP Hamilton. Il tient toujours parole et la confiance et la bonne volonté qu'il inspire sont contagieuses, dit la personne qui l'a mis en nomination, Ginny Jones, ARP, FSCRP. Dave favorise les relations exemplaires dans toutes ses activités. Ses années de service envers la profession et son mentorat auprès de générations de praticiens font de lui un excellent candidat pour ce prix prestigieux. »

Créé afin de souligner le 60e anniversaire de la Société canadienne des relations publiques, le Prix « Mentor de l'année » du Jubilé de diamant récompense les efforts exceptionnels de professionnels des relations publiques qui ont constamment et activement servi de mentor à des relationnistes afin de faire progresser leur carrière.

Monsieur Rowney est un des neuf lauréats de Grands prix honorés pour leur contribution exceptionnelle envers la profession des relations publiques dans le cadre d'Illuminate 2017, la Conférence nationale de la SCRP, qui se déroule du 28 au 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

