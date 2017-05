Toute première victoire à un rallye national pour le Subaru Crosstrek







Six Subaru terminent parmi les 10 premiers, permettant ainsi à Subaru d'accentuer son avance au Championnat des constructeurs

Le Subaru Crosstrek revendique sa toute première victoire dans le cadre du Championnat des rallyes canadiens (CRC) lors de l'étape finale

MISSISSAUGA, ON, le 30 mai 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que le Subaru Crosstrek, avec à son bord le pilote privé Brandon Semenuk et son copilote John Hall, a remporté une toute première victoire au CRC lors du Rocky Mountain Rally d'Invermere, en Colombie-Britannique. Le duo a conservé la deuxième place pour la plupart des étapes, pour ensuite parvenir à se hisser en première à l'étape finale et signer une victoire sans appel, devançant son plus proche rival de près de sept minutes. Il s'agit d'une toute première victoire en rallye national pour le pilote privé Brandon, et pour sa Subaru Crosstrek 2016, qui s'est révélée une formidable concurrente sur sa plateforme mise au point par Rocket Rally.

Le Crosstrek vainqueur était en bonne compagnie, puisque six Subaru se sont classés parmi les dix premiers, ce qui a permis à Subaru d'accentuer son avance dans sa quête d'un record, à savoir un 13e titre des constructeurs.

Le pilote Antoine L'Estage et son copilote Alan Ockwell de l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) ont commencé en force, maîtrisant bien le terrain accidenté en tête du peloton jusqu'à la dernière étape d'un rallye très compétitif. Avec le Crosstrek très près derrière, l'équipe a poursuivi ses efforts au cours de la dernière étape pour essayer de creuser son avance et de remporter la victoire. La proximité des véhicules en tête a donné lieu à une étape finale palpitante et fait ressortir l'esprit de compétition des équipages. Malheureusement, une réparation effectuée sur place au cours d'une étape précédente n'a pas tenu et des problèmes de suspension ont forcé l'équipe à l'abandon à seulement huit kilomètres de la ligne d'arrivée. Alors que la saison vient tout juste de commencer, l'équipe compte bien se reprendre et accumuler des points menant au titre du Championnat des pilotes et une autre victoire pour L'Estage.

Le prochain rendez-vous est fixé du 30 juin au 2 juillet à New Richmond, au Québec, dans le cadre du Rallye Baie-des-Chaleurs où la SRTC cherchera à gagner de précieux points dans l'espoir de remporter un 13e titre des constructeurs.

Pos Chrono Véhicule Classe Pilote / Copilote 1 01:43:38,90 Subaru Crosstrek 2016 Ouverte, 4RM Brandon Semenuk

John Hall 2 01:50:36,0 Mitsubishi Evolution 8 FB 2003 Ouverte, 4RM Wim Van der Poel Bryan Lord 3 01:55:25,100 Subaru STI 2004 Prod 4RM Nicholas Spencer Peter Brook 4 01:55:43,40 Merkur Xrt4i 1989 Ouverte, 2RM Dave Clark Jamie Willetts 5 01:55:55,90 Subaru Impreza 2.5 RS 1999 Prod 4RM Eric Grochowski Leanne Junnila 6 01:56:03,30 Subaru Impreza WRX 2003 Prod 4RM Eric Pahota Jennifer Daly 7 01:57:49:10 Porsche 911 1968 Ouverte, 2RM Graham Bruce Patrick Lévesque 8 02:01:28,00 Subaru Impreza WRX 2004 Prod 4RM Brandon Liang Michael Szewczyk 9 02:01:43,20 Ford Focus 2000 Ouverte, 2RM Adam Jones Chawna Imber 10 02:08:13,10 Subaru WRX STI 2006 Ouverte, 4RM Krystian Ostrowski Chris Galecki

