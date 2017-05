Désenclavement routier et aérien - Basse-Côte-Nord et Île d'Anticosti - Service complémentaire temporaire







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la population de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti qu'en raison des conditions de glaces difficiles, le service de désenclavement hivernal, routier et aérien, sera temporairement remis en place à compter du 31 mai 2017, en complément du service maritime du NM Bella Desgagnés.

Ce service temporaire et complémentaire sera maintenu jusqu'à ce que les conditions de glaces permettent la reprise du service maritime régulier du NM Bella Desgagnés dans tous les ports normalement desservis.

Seules certaines denrées périssables pourront être transportées dans le cadre de ce service complémentaire, soit pain frais, fruits et légumes frais, viandes non congelées et produits laitiers. Aucun produit congelé ne sera transporté par ce service complémentaire. Les commandes doivent être passées auprès des fournisseurs autorisés.

Le transport sera assuré, par voies routières et aériennes, aux dates suivantes :

Début du service aérien - Strait Air (depuis Sept-Îles) Ile d'Anticosti Mercredi 31 mai 2017 Début du service aérien - Air Labrador (depuis Natashquan) Kégaska, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin Jeudi 1er juin 2017 Service routier - Groupe Morneau Blanc-Sablon Vendredi 2 juin 2017

À compter de la semaine du 5 juin, les livraisons seront effectuées selon l'horaire habituel du désenclavement hivernal par route et avion.

