Ententes de développement culturel - Un soutien accru pour les projets culturels dans les municipalités de la Montérégie







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des projets novateurs ciblés par les municipalités de la Montérégie seront davantage soutenus grâce à des investissements de 2 388 000 $. La ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, en a fait l'annonce dans le contexte du renouvellement des ententes de développement culturel de la région.

Pour répondre aux demandes répétées des milieux culturels et municipaux, ces ententes seront désormais signées pour trois ans. La bonne gestion des finances publiques du gouvernement du Québec engendre une meilleure prévisibilité et permet en effet de conclure des ententes pour une période plus longue.

Les sommes sont appelées à être bonifiées par la contribution équivalente des villes et des MRC concernées. À cet engagement financier s'ajouteront des sommes liées au Plan culturel numérique du Québec et au Plan québécois des infrastructures. De plus, des sommes en promotion et en valorisation de la langue française seront ajoutées à la participation financière du Ministère aux ententes.

Citations :

« Depuis leur création, les ententes de développement culturel permettent de faire de la culture un moteur de développement social et économique. Elles sont devenues des outils puissants pour faire rayonner le caractère propre de chaque région. Les investissements annoncés aujourd'hui faciliteront la structuration et la multiplication des échanges entre les organismes culturels et les acteurs municipaux et régionaux. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Cette annonce aura des retombées positives sur la scène culturelle de la Montérégie. Les municipalités sont des partenaires incontournables dans la création et le rayonnement de la culture dans notre région, et des ententes sur une plus longue période assurent le succès et la pérennité de nombreux projets culturels. »

Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec annonce des investissements de 22 M$ pour le renouvellement des ententes de développement culturel, pour l'ensemble du Québec.

Elles seront désormais conclues sur trois ans, accordant ainsi aux partenaires une plus grande flexibilité de gestion tout en tenant compte de la situation qui prévaut sur les territoires desservis.

Les ententes de développement culturel stimulent la création de projets porteurs qui contribuent au développement culturel et économique des régions.

Elles ont des retombées considérables et entraînent des résultats concrets dans toutes les régions du Québec.

Elles sont des exemples de collaboration avec les partenaires municipaux puisqu'elles établissent un partenariat entre les acteurs majeurs du développement local et régional et le gouvernement du Québec.

Les projets soutenus dans le cadre de ces ententes émanent des priorités ciblées par les partenaires municipaux.

Lien : Entente de développement culturel

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 16:06 et diffusé par :