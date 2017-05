David Eisenstadt, ARP, FSCRP, FPRSA LM reçoit l'Écusson de service public 2017 de la SCRP







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a remis à David Eisenstadt, ARP, FSCRP, FPRSA LM l'Écusson de service public 2017 de la SCRP à la suite d'un vote unanime du Conseil d'administration et du Comité des prix de la SCRP.

Partenaire fondateur de tcgpr - The Communicators Group Inc, Monsieur Eisenstadt a été choisi en raison de ses engagements auprès de Mikey Network, un organisme sans but lucratif qui s'efforce de sensibiliser le public aux modes de vie sains pour le coeur et à l'accès public aux défibrillateurs afin de sauver des vies à risque.

« Faire le bien et en retirer du crédit, une des nombreuses définitions des relations publiques est exactement ce que David et l'équipe de tcgpr ont fait, dit l'auteur de la mise en nomination. À titre de champion le plus enthousiaste de cette noble cause, le dévouement désintéressé, exceptionnel et continu de Dave le rend plus que digne de l'Écusson de service public de la SCRP. »

L'Écusson de service public de la SCRP est présenté chaque année à un membre de la SCRP en récompense de son service distingué et dévoué dans l'intérêt public, au-delà des attentes requises par un client ou un employeur. Monsieur Eisenstadt est un des neuf lauréats de Grands prix reconnus pour leur contribution exemplaire à la profession des relations publiques dans le cadre de la conférence nationale de la SCRP de cette année, qui se déroule du 28 au 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 16:02 et diffusé par :