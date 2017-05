L'Ontario aura un salaire minimum de 15 $ et plus d'équité en emploi







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 30 mai 2017) - Le Congrès du travail du Canada se joint aux personnes qui militent en faveur des travailleurs et travailleuses pour applaudir à l'annonce faite aujourd'hui selon laquelle le gouvernement de l'Ontario portera le salaire minimum provincial à 15 $ l'heure d'ici 2019 et réformera les normes d'emploi et les relations de travail de la province de manière à rendre l'emploi plus équitable pour tous.

« Le fait de porter le salaire minimum à 15 $ aidera des millions de travailleurs et travailleuses de l'Ontario - soit trente pourcent de la main-d'oeuvre de la province - qui gagnent actuellement moins que cela et qui ont du mal à subvenir à des besoins fondamentaux en logement, en transport et en alimentation, par exemple », a déclaré Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada.

Les syndicats ont également applaudi à l'annonce de modifications de la Loi sur les normes d'emploi qui aideront les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les obligations familiales et à joindre les deux bouts, y compris les suivantes :

Garantie d'un salaire égal à travail égal pour les personnes travaillant à temps partiel;

Règles plus équitables sur la programmation du travail, y compris un nouveau règlement exigeant que les employeurs versent trois heures de rémunération à l'employé dont le quart de travail est annulé à moins de 48 heures de préavis;

Accès à 10 journées de congé d'urgence personnelle par année (dont deux rémunérées);

Trois semaines de vacances payées (plutôt que deux) après cinq années au service d'un même employeur.

« L'économie de l'Ontario est forte, et ces changements n'auront pour effet que de la rendre encore plus forte en aidant les travailleurs et travailleuses et leurs familles à joindre les deux bouts, en réduisant le roulement du personnel et en accroissant la productivité », a dit M. Yussuff.

Toutefois, M. Yussuff a indiqué qu'il reste des améliorations à apporter. Par exemple, les syndicats avaient réclamé que les quarts de travail soient prévus deux semaines d'avance, que l'accès aux vacances payées commence plus tôt et que les travailleuses faisant l'objet de violence conjugale aient droit à plus de congés payés.

Les syndicats avaient en outre espéré que les changements aillent plus loin en réformant la Loi sur les relations de travail. L'annonce d'aujourd'hui englobe un engagement à appliquer l'accréditation sur vérification des cartes aux trois secteurs particulièrement vulnérables que sont les agences de placement temporaire, le secteur des services d'immeubles et celui des soins à domicile et des services communautaires, mais elle laisse d'autres travailleurs et travailleuses exposés à l'intimidation par les employeurs au cours d'une campagne d'accréditation syndicale.

« Il reste du chemin à faire, mais nous sommes heureux des changements annoncés aujourd'hui et nous espérons qu'ils marquent le début d'un processus qui apportera d'autres améliorations dans l'intérêt des travailleurs et travailleuses de l'Ontario et de leur familles », a indiqué M. Yussuff en terminant.

