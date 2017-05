Casa Systems va exposer au salon ANGA COM les solutions réseau de l'ère de l'ultra haut débit







Le lancement de nouvelles solutions de réseau optique passif 10G (PON) et IP augmente les capacités réseau qui ouvrent la voie à de nouveaux flux de revenus. Les experts de Casa vont présenter les technologies câbles de prochaine génération durant les panels

ANDOVER, Massachusetts, 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- Casa Systems, un fournisseur leader des architectures ultra haut débit distribuées et virtualisées de nouvelle génération déployées dans les réseaux mobiles, les réseaux de télécommunications fixes et les réseaux câblés, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles solutions de réseau optique passif (PON) et de réseau IP qui permettent aux prestataires de services d'offrir de manière rentable les services de prochaine génération. En matière de réseaux câblés, fixes et mobiles, Casa va exposer des solutions novatrices qui permettront une transmission plus efficace des services multi-gigabit, offriront des opportunités de croissance de revenus et exploreront de nouvelles architectures convergentes lors du salon ANGA COM qui aura lieu du 30 mai au 1er juin à Cologne, en Allemagne. À ne pas manquer : hall 7, stand H11. En outre, des experts en solutions et produits câblés de Casa participeront à des panels qui exploreront l'accès par le câble à la virtualisation et les réalités du déploiement de l'architecture d'accès distribué lors de l'événement de cette année.

Alors qu'en matière de réseaux, la demande ne cesse de croître, les prestataires de services ont besoin de solutions plus flexibles, évolutives et abordables. Les nouveaux portefeuilles PON et IP de Casa Systems fournissent une gamme de produits logiciels, de produits matériels/logiciels et de produits virtualisés qui offrent les performances et les services à grande échelle dont les prestataires ont besoin.

Portefeuilles réseaux PON 10G de Casa Systems

Le Portefeuille réseau 10G EPON de Casa comprend des solutions PON centralisées et distribuées pour une flexibilité et une performance optimales. Le portefeuille comprend des éléments de réseau EPON OLT et ONU, y compris un système DPoE (DOCSIS Provisioning over Ethernet) de bout en bout pour l'intégration transparente et la gestion commune des réseaux existants.

comprend des solutions PON centralisées et distribuées pour une flexibilité et une performance optimales. Le portefeuille comprend des éléments de réseau EPON OLT et ONU, y compris un système DPoE (DOCSIS Provisioning over Ethernet) de bout en bout pour l'intégration transparente et la gestion commune des réseaux existants. Le Portefeuille GPON de Casa comprend des solutions pour OLT centralisés ou distribués dans une gamme flexible de composants basés sur châssis et virtualisés, ainsi que pour les ONT. Le portefeuille est conçu pour évoluer harmonieusement et prendre en charge les normes PON, XGPON, XGS-PON et NG-PON2.

Portefeuilles réseaux IP de Casa Systems

Le Logiciel de réseautage Cassini tm NetOS de Casa Systems assure le routage, la commutation, la sécurité et la gestion des abonnés sur un matériel compact standard à la pointe du secteur. Conçu pour des réseaux de prestataires de services, Cassini applique les solutions de gestion réseau éprouvées et robustes de Casa aux réseaux étendus (WAN) et aux centres de données.

assure le routage, la commutation, la sécurité et la gestion des abonnés sur un matériel compact standard à la pointe du secteur. Conçu pour des réseaux de prestataires de services, Cassini applique les solutions de gestion réseau éprouvées et robustes de Casa aux réseaux étendus (WAN) et aux centres de données. Le Routeur périphérique Rialto pour prestataires de service ( Rialto Service Provider Edge Router ) de Casa Systems déploie la solution Cassini NetOS sur une plateforme 1RU d'envergure térabit, fournissant une solution abordable et hautement évolutive pour la commutation L2 inter-centre de données, l'interconnexion du centre de données et le routage périphérique du prestataire. Conçu pour aider les centres de données à s'adapter au WAN, le Rialto Service Provider Edge Router surpasse en performances les solutions matérielles et logicielles traditionnelles, tout en permettant aux prestataires de services de réduire grandement leurs coûts grâce à des économies d'espace, d'énergie et de câblage.

( ) déploie la solution sur une plateforme 1RU d'envergure térabit, fournissant une solution abordable et hautement évolutive pour la commutation L2 inter-centre de données, l'interconnexion du centre de données et le routage périphérique du prestataire. Conçu pour aider les centres de données à s'adapter au WAN, le Rialto Service Provider Edge Router surpasse en performances les solutions matérielles et logicielles traditionnelles, tout en permettant aux prestataires de services de réduire grandement leurs coûts grâce à des économies d'espace, d'énergie et de câblage. La Passerelle réseau large bande AxyomTM (Broadband Network Gateway) offre une gestion améliorée des abonnés et des sessions, ainsi que le routage Layer 2 / Layer 3 pour les technologies d'accès xDSL ou FTTX. Déployable au niveau du réseau ou dans un environnement centralisé en nuage, la solution Axyom BNG augmente la flexibilité et l'évolutivité et peut réduire considérablement le coût total de possession par rapport aux alternatives de « grosses machines » (big iron).

« À l'ère de l'ultra haut débit, les prestataires de services ont besoin d'un partenaire qui reste à la pointe de chaque génération de technologie afin de permettre aux prestataires de libérer pleinement le potentiel de leur réseau et de fournir les services qu'attendent leurs clients avec des solutions qui protègent leurs investissements », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Nos nouvelles solutions IP et 10G PON sont conçues pour prendre en charge les transformations actuelles et futures des réseaux et pour permettre aux prestataires de services d'adapter leur architecture à la prochaine génération des possibilités, et ce, de la manière la plus efficace et la plus rentable possible.

Présentations de Casa lors du salon ANGA COM

Système DPoE 10G PON : La nouvelle gamme de produits 10G EPON et GPON de Casa permet aux services multi gigabit d'offrir un portefeuille flexible de solutions centralisées et distribuées, physiques et virtuelles. Au programme de cette démonstration : les solutions EPON de 10G, y compris DOCSIS Provisioning over Ethernet (DPoE), grâce auxquelles les prestataires de services peuvent fournir des services gigabit et optimiser le réseau d'accès afin de tirer parti des investissements existants sur le réseau.

Convergence réseau pour des services homogènes : Dévoilée en février dernier lors de la conférence d'hiver CableLabs 2017, la solution de convergence fixe-mobile virtualisée de Casa Systems permet aux prestataires de services d'optimiser leur plateforme de services mobiles et d'offrir une meilleure expérience client. Temps fort de cette démonstration : un appel Wi-Fi transmis par la solution 'common core' d'architecture d'accès distribué de Casa (DAA pour Distributed Access Architecture) et AxyomTM qui prend en charge les fonctions réseau fixes et mobiles, y compris la passerelle intégrée virtuelle d'accès par câble (vCCAP), ainsi que les services ePDg (wifi) et PGW (mobile) à partir d'un cadre logiciel commun.

Accès PHY à distance vers la virtualisation : Rapprocher des abonnés la couche physique (PHY) du traitement DOCSIS permet d'améliorer les services offerts aujourd'hui et de réduire en amont les contraintes et les coûts liés à la plateforme centrale. Casa va démontrer ses solutions DOCSIS® 3.1 Remote PHY qui permettent aux prestataires de fournir des services multi gigabit aujourd'hui, de répondre aux besoins de demain et d'assurer une transition harmonieuse quand les fonctions réseau sont virtualisées.

Passerelle d'accès sans fil AxyomTM : La passerelle Axyom WAG (Wireless Access Gateway) de Casa offre aux prestataires de services un moyen rentable de différencier et développer plus rapidement des services Wi-Fi. Démonstration sera faite de solutions sécurisant la connectivité Wi-Fi avec l'IdO.

Pour assister à ces démonstrations, visitez Casa Systems dans le hall 7, stand H11 du salon ANGA COM.

Des experts de Casa participeront à des panels sur les architectures d'accès distribué et la virtualisation

L'année dernière, Casa a renforcé son leadership reconnu en technologies d'accès par câble avec le lancement de sa solution primée Architecture d'accès distribué et de la plateforme AxyomTM vCCAP qui créent un réseau d'accès par câble sécurisé, évolutif et performant.

Jeff Leung , directeur de la gestion produits, de l'unité Cable Products and Solutions de Casa, abordera les aspects relatifs au coût total d'acquisition de Remote PHY lors du panel « Réalités du déploiement de l'architecture d'accès distribué » (The Realities of Deploying Distributed Access Architecture) le mercredi 31 mai de 15h00 à 16h15, salle 2.

, directeur de la gestion produits, de l'unité Cable Products and Solutions de Casa, abordera les aspects relatifs au coût total d'acquisition de Remote PHY lors du panel « Réalités du déploiement de l'architecture d'accès distribué » (The Realities of Deploying Distributed Access Architecture) le mercredi 31 mai de 15h00 à 16h15, salle 2. Mark Szczesniak de l'unité Architect, Research and Deployment, un service de la direction des technologies chez Casa, participera au panel « Accès par câble à la virtualisation » (Cable Paths to Virtualization) le jeudi 1er juin de 10h00 à 11h15, salle 2. Le panel se demandera comment repenser les fonctions réseau pour une programmabilité optimale.

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. est un fournisseur leader d'architectures ultra haut débit distribuées et virtualisées de nouvelle génération déployées dans les réseaux mobiles, les réseaux de télécommunications fixes et les réseaux câblés. En tant que fournisseur initial des systèmes CCAP commercialement déployés, qui délivrent de la voix, des vidéos, et des données sur un seul port, Casa perpétue une tradition qui offre des solutions de pointe à des centaines de prestataires de services à travers le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site www.casa-systems.com.

COORDONNÉES :

Alicia Thomas

Casa Systems, Inc.

100 Old River Road

Andover, Mass. 01810

+1.817.909.8921

alicia.thomas@casa-systems.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/464098/Casa_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 15:52 et diffusé par :