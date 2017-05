L'Autorité des marchés financiers dévoile son plan stratégique 2017-2020







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une Autorité proactive stimulant la confiance dans un secteur financier sain et dynamique, telle est la nouvelle vision dont s'est dotée l'Autorité des marchés financiers et qui oriente son Plan stratégique 2017-2020, dévoilé aujourd'hui.

« Notre nouveau plan triennal s'appuie sur une analyse rigoureuse de notre environnement et des tendances actuelles des marchés financiers. Il s'inscrit dans une période de profonde transformation de l'industrie due notamment aux innovations technologiques. Dans un tel contexte, il importe d'adapter nos approches et nos façons de faire, tout en continuant de mettre en oeuvre les meilleures pratiques d'encadrement », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « À titre de régulateur, nous visons à ce que l'ensemble de nos initiatives et de nos actions stimulent la confiance des consommateurs envers l'industrie tout en contribuant au dynamisme du secteur financier québécois. »

Nouveaux défis, enjeux croissants

En plus de l'intensification de l'innovation technologique appliquée à la finance, la globalisation accélérée des marchés, l'arrivée de nouveaux joueurs dans l'industrie de même que la diversification de l'offre de produits et services soulèvent de nouveaux défis d'encadrement, de surveillance et de protection du public. Par ailleurs, l'endettement élevé des ménages, le vieillissement démographique et le faible niveau de littératie financière au sein de la population québécoise demeurent préoccupants, alors que les enjeux liés aux changements climatiques continuent de prendre de l'ampleur.

Leadership, innovation et proximité

Au cours des trois prochaines années, l'Autorité entend démontrer son leadership, sa valeur ajoutée et sa capacité d'innover, notamment en prenant une position de leader de réflexion sur les enjeux actuels et émergents, et en menant des initiatives à fort impact pour la protection du public et le développement du secteur financier québécois.

Elle vise aussi à renforcer son rôle de régulateur de proximité, notamment en offrant un accompagnement à l'industrie en appui à la conformité et en explorant de nouvelles avenues de consultation et d'échanges avec les regroupements de consommateurs, les intervenants de l'industrie, le milieu universitaire et les innovateurs technologiques.

L'Autorité mise également sur des actions supplémentaires et ciblées en matière d'éducation financière afin de joindre les consommateurs les plus vulnérables. Enfin, elle entend investir dans sa performance, notamment en actualisant ses systèmes et applications technologiques, une nécessité constante pour demeurer en phase avec l'évolution du secteur financier.

« C'est un plan ambitieux, car plusieurs des initiatives projetées seront déployées parallèlement au vaste chantier de réformes institué par le G20 qu'il nous faut compléter et auquel s'ajoutera la mise à niveau des lois qui encadrent le secteur financier annoncée par le gouvernement du Québec. Mais c'est surtout un plan inspirant et mobilisant qui, jumelé à nos valeurs d'intégrité, d'excellence, d'ouverture et d'engagement, nous aidera à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a conclu Louis Morisset.

Le Plan stratégique 2017-2020 est publié sur le site Web de l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 15:34 et diffusé par :