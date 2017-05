Fans de Pink Floyd attendus à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 juin prochain







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fans de Pink Floyd, jeunes et moins jeunes, amateurs de rock et/ou de musique classique, c'est un rendez-vous le samedi 10 juin à 21 h, au parc Gerry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'intégrale en version symphonique de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd enchantera un public de tout âge.

Cette version pour choeur, formation rock et orchestre, sous la direction de Marc Ouellette est présentée en rappel par le Festival Classica. Un spectacle gratuit et grandiose de 90 minutes en plein air au coeur du Vieux-Saint-Jean: 120 artistes sur scène, dont la soliste Lulu Hughes qui interprètera la magnifique chanson The Great Gig in The Sky, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de la Montérégie (OSCM) et les choeurs de l'Opéra bouffe du Québec sous la direction du chef de choeur Simon Fournier. Peter Brennan a réalisé les arrangements musicaux.

À moins d'une météo extrême, le spectacle a lieu même s'il pleut. S'il devait être reporté, il sera présenté le dimanche 11 juin à 14 h. La Corporation du Fort St-Jean est le fier partenaire de cet événement.

Sur la rive-sud de Montréal à 20 minutes du pont Champlain, au bord de la rivière Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu offre un éventail impressionnant d'activités culturelles, mais également de nombreux attraits patrimoniaux, gastronomiques et agrotouristiques. Ne manquez pas de visiter le Vieux-Saint-Jean, coeur historique de la ville où 35 restaurants peuvent combler tous les goûts et tous les budgets...avant un spectacle en plein-air. Voilà une bonne idée!

www.sjsr.ca/pink-floyd

SOURCE VILLE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

