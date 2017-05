La présidente de l'OCPM présente son rapport annuel devant la Commission de la présidence du conseil







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Madame Dominique Ollivier, présentera le rapport annuel 2016 de son organisme lors d'une séance publique de la Commission de la présidence du conseil. Cette rencontre se tiendra demain le 31 mai, à compter de 19 h à l'hôtel de ville de Montréal situé au 275, rue Notre-Dame Est. Tous sont invités à assister et à poser des questions.

C'est une occasion pour l'Office de faire valoir le travail accompli au cours de l'année et, pour les membres de la Commission et le public, de mieux connaitre les différentes activités de l'OCPM.

Ainsi, l'an dernier, les membres de la commission avaient indiqué à Mme Ollivier que l'Office devrait davantage mettre de l'avant ses actions de promotion de la consultation publique et de partage d'expériences sur la scène internationale. En effet, depuis plusieurs années déjà, l'OCPM entretient des contacts avec de nombreux partenaires impliqués dans le domaine de la démocratie participative, l'expertise montréalaise étant d'ailleurs souvent citée à l'étranger.

C'est ainsi que cette année, l'OCPM et la Ville de Montréal sont l'hôte de la 17e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative (OIDP). Cette rencontre, qui réunira des centaines de participants et conférenciers de plus de 35 pays, se tiendra du 16 au 19 juin. Elle sera l'occasion de prendre connaissance et de partager sur les meilleures pratiques de consultation publique et de participation citoyenne. L'information sur cette conférence est disponible au oidp2017.com.

Le rapport annuel est disponible sur le site Internet de l'OCPM au ocpm.qc.ca, en versions complètes française et anglaise en PDF, ainsi qu'en version web, conçue spécialement pour la lecture à l'écran d'ordinateur ou sur un appareil mobile à l'adresse suivante, rapport2016.ocpm.qc.ca.

RAPPEL

L'Office de consultation publique de Montréal célèbre cette année son 15e anniversaire. En effet, c'est le 1er janvier 2002, lors de l'adoption de la Charte de la Ville, que Montréal s'est dotée d'un tiers neutre, un organisme indépendant, soumis à un code d'éthique public, afin de permettre à tous de se faire entendre avant d'autoriser les grands projets immobiliers, de faire des changements importants au Plan d'urbanisme ou d'adopter des politiques municipales. Depuis 2002, plus de 130 consultations publiques se sont tenues, permettant la participation des citoyens au développement de la ville et de ses quartiers. Cette année, nous célébrons avec les Montréalais et le monde, l'intelligence collective qui s'exprime chez nous depuis 15 ans.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

