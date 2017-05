La Financière Sun Life consolide sa stratégie en matière de durabilité







Le Rapport sur la durabilité 2016 fait le point sur l'engagement de la Financière Sun Life à bâtir des collectivités saines et durables pour la vie

TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life a annoncé aujourd'hui la parution de son Rapport sur la durabilité et de sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité pour 2016. Ces documents peuvent être consultés sur www.sunlife.com. Le Rapport sur la durabilité, qui s'aligne sur la stratégie d'affaires de la Compagnie, rend compte des progrès accomplis par la Financière Sun Life pour chacun des quatre piliers de sa stratégie en matière de durabilité. Il montre également comment l'engagement à l'égard de la durabilité soutient la mission de la Financière Sun Life qui consiste à aider ses clients à atteindre la sécurité financière et à mener une vie plus saine à toutes les étapes de leur vie.

«L'approche de la Financière Sun Life en matière de durabilité nous permet de nous distinguer, indique Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques. Nous continuons d'intégrer cette approche de la durabilité à notre culture et à l'ensemble de nos secteurs d'activité, en sachant qu'elle nous sera utile et qu'elle servira nos clients et nos collectivités dans une perspective à long terme.»

En 2016, la Financière Sun Life a fait progresser sa stratégie en matière de durabilité dans quatre domaines clés :



Résilience de notre organisation - Au Canada, la Financière Sun Life a apporté à ses critères de tarification les changements les plus complets de l'industrie depuis plus de dix ans, rendant ainsi l'accès aux produits d'assurance plus facile et plus pratique.

Responsabilité environnementale - La Financière Sun Life a apporté 487 millions de dollars pour le financement de projets liés aux énergies renouvelables, et elle possède et loue au Canada plus de deux millions de pieds carrés d'espaces certifiés «durables».

Mieux-être de la collectivité - Depuis qu'elle a annoncé en 2012 qu'elle ferait du diabète sa priorité dans les marchés et les collectivités où elle est présente à l'échelle mondiale, la Financière Sun Life s'est engagée à verser plus de 17 millions de dollars pour soutenir cette cause.

Gouvernance et gestion des risques - Pour la huitième année d'affilée, la Financière Sun Life figure parmi les dix premières entreprises dans le palmarès Board Games présenté dans le Report on Business du Globe and Mail, qui évalue les pratiques de gouvernance des grandes entreprises canadiennes.

«L'accent que nous mettons constamment sur nos clients est étroitement lié à notre engagement à l'égard de la durabilité, explique Dean Connor, président et chef de la direction. Que nous fassions plus d'efforts pour la prévention et le traitement du diabète, donnions accès à de nouvelles possibilités d'investissement, y compris les projets P3, montrions la voie dans le domaine de l'innovation numérique pour faciliter l'accès des clients aux services dont ils ont besoin, lorsque nous consolidons notre stratégie en matière de durabilité, nous renforçons la raison d'être de la Compagnie qui consiste à aider les clients à atteindre la sécurité financière et le mieux-être à toutes les étapes de leur vie.»

Pour en savoir plus sur certaines initiatives entreprises en 2016 dans le cadre de notre stratégie en matière de durabilité, rendez-vous sur le site www.sunlife.com et lisez notre Rapport sur la durabilité et notre Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 927 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

