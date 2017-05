Augmentation de l'accès des vétérans aux soins de longue durée au Veterans Memorial Lodge de Broadmead







Le ministre Hehr annonce une nouvelle entente de partenariat avec le Veterans Memorial Lodge de Broadmead

VICTORIA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Les vétérans du Canada ont servi notre pays avec bravoure, honneur et dignité pour protéger les valeurs qui nous sont les plus chères. Nos vétérans méritent toute notre reconnaissance et tout notre respect pour leur service, en particulier lorsqu'ils sont les plus vulnérables.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé une nouvelle entente de partenariat avec la Broadmead Care Society et l'autorité sanitaire de l'île de Vancouver. Cette nouvelle entente appuie l'engagement du gouvernement à améliorer la prestation de services aux vétérans, comme le prévoit son mandat, en élargissant l'accès des vétérans aux lits de soins de longue durée au Veterans Memorial Lodge de Broadmead.

Auparavant, ces lits de soins de longue durée n'étaient disponibles qu'aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. En vertu de cette nouvelle entente, les vétérans admissibles à un lit communautaire, comme les vétérans des Forces armées canadiennes et les vétérans alliés, font maintenant l'objet d'une admission prioritaire à 10 lits de soins de longue durée. Anciens Combattants Canada entretient des liens de longue date avec la Broadmead Care Society et l'autorité sanitaire de l'île de Vancouver, et est ravi que cette entente développe davantage leur partenariat.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer ce partenariat pour élargir l'accès aux soins de longue durée des vétérans. Anciens Combattants Canada est fier des soins et de l'appui exceptionnels que le Veterans Memorial Lodge de Broadmead a offerts à nos vétérans. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Broadmead Care est honorée de procurer des soins aux vétérans du Canada au Veterans Memorial Lodge de Broadmead. Nous attendons avec impatience cette nouvelle occasion de développer et d'améliorer les soins et les services pour un plus large éventail de vétérans. »

Paul Morgan, président du conseil d'administration, Broadmead Care Society

« Nos vétérans ont consentis d'importants sacrifices tout au long de leur carrière et leur offrir l'excellence en terme de services de soins en établissement lorsque ce soutien est nécessaire est un privilège. »

Don Hubbard, président du conseil d'administration, autorité sanitaire de l'île de Vancouver

Faits en bref

Le Veterans Memorial Lodge de Broadmead est un centre de soins en établissement comptant de 225 lits, dont 115 lits pour des vétérans et 110 lits communautaires.

Le Veterans Memorial Lodge de Broadmead est la sixième installation avec laquelle ACC a établi des ententes pour élargir l'accès des vétérans aux lits de soins de longue durée.

En 1972, le Veterans Hospital de Victoria (appelé plus tard l'hôpital Royal Jubilee ) a été transféré à la province de la C.?B. et les vétérans ont reçu un accès prioritaire aux soins de longue durée dans le Pavillon commémoratif (dans l'hôpital).

(appelé plus tard l'hôpital ) a été transféré à la province de la C.?B. et les vétérans ont reçu un accès prioritaire aux soins de longue durée dans le Pavillon commémoratif (dans l'hôpital). En 1993, avec le financement en capital provenant des gouvernements fédéral et provincial et de la Tillicum and Veterans Care Society, le Lodge de Broadmead a été construit pour remplacer le Pavillon commémoratif. Le 1 er juin 1995, le Lodge a ouvert ses portes et accueilli 225 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et personnes âgées dans leur nouveau foyer.

juin 1995, le Lodge a ouvert ses portes et accueilli 225 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et personnes âgées dans leur nouveau foyer. En 2016?2017, Anciens Combattants Canada a fourni un financement annuel d'environ 889 000 $ aux Veterans Memorial Lodge de Broadmead pour améliorer le niveau des programmes et services pour les vétérans recevant des soins de longue durée, y compris le programme d'activités créatives, l'augmentation du soutien pour le programme de soins de la démence, et les soins spirituels.

Liens connexes

