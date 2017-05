TXF confirme sa programmation d'intervenants pour la conférence de Venise







TXF a dévoilé l'agenda définitif et la programmation des conférenciers du TXF Venise 2017 : le Sommet mondial des emprunteurs, le plus grand rassemblement mondial pour les secteurs du financement des projets, de l'infrastructure, ainsi que des exportations et des agences, qui a lieu du 7 au 9 juin.

TXF Venise présentera des sessions phare animées par des ministres des gouvernements, des dirigeants DFI (institutions de financement du développement) et ECA (agences de crédit à l'exportation), des PDG d'entreprise et des capitaines d'industries. Ils débattront des marchés clés, des secteurs et des techniques de financement face à un public de 850 hauts dirigeants.

La liste finale des conférenciers comprend :

Vincenzo De Luca , directeur général de la promotion et de l'innovation culturelle et économique, ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération économique

, directeur général de la promotion et de l'innovation culturelle et économique, ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération économique Thierry de Longuemar, vice-président et directeur financier, Asian Infrastructure Investment Bank

David Nason , président du conseil et PDG, GE Energy Financial Services

, président du conseil et PDG, GE Energy Financial Services Wu Wenhao, président de la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) Power China

Youngkee Kim , directeur général, Export Import Bank of Korea - KEXIM

, directeur général, Export Import Bank of Korea - KEXIM Venugopal Venkatesh , directeur financier, Oman Shipping Company

, directeur financier, Oman Shipping Company Esam El-Makkawy, directeur de la trésorerie, Dubai World Trade Centre

Klaus Michalak , PDG, KfW IPEX-Bank

, PDG, KfW IPEX-Bank Charles J. Hall , président du conseil par intérim et président, Export-Import Bank of the United States

Vous trouverez la liste complète en cliquant sur ce lien.

Un nombre limité de billets est encore disponible. De plus, certaines places supplémentaires ont été réservées pour les exportateurs et les emprunteurs d'entreprise. Pour faire la demande, les invités potentiels doivent adresser un courriel à kate.haffenden@txfmedia.com. Les places seront attribuées sur le principe du premier venu, premier servi.

ANZ, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, SACE, Santander, SMBC, Société Générale et Standard Chartered sont des sponsors partenaires de TXF Venise, et un nombre trié sur le volet d'institutions financières internationales de haut niveau, d'assureurs et de cabinets juridiques soutiendront aussi l'évènement.

Au coeur de l'ordre du jour, on trouvera la façon dont les acteurs clés peuvent collaborer pour financer davantage de projets sur des marchés en plein essor, dont le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et l'initiative chinoise « Une ceinture, une route ». Les débats liés à l'industrie - électricité, énergies renouvelables, pétrole et gaz, infrastructure, navires de croisière et aviation - auront lieu en parallèle aux sessions de financement et de réglementations techniques.

S'appuyant sur le succès de TXF Rome 2016, la conférence est unique en ce qu'elle apporte des ateliers novateurs, des laboratoires d'idées et des sessions de groupe interactives. Les participants sont invités à personnaliser leur expérience et à s'axer sur les questions qui leur importent.

Par ailleurs, cette année, TXF adopte le glamour du grand écran pour une soirée de tissage de réseaux. Le 7 juin, les participants sont invités au diner de l'industrie de TXF, qui comporte une courte cérémonie de remise des prix pour les accords de financement des exportations de l'année. Les gagnants sont nominés par les utilisateurs de tagmydeals, la base de données générée par les utilisateurs de TXF, et peuvent être trouvés sur le site web de tagmydeals.

Le dîner sera organisé en association avec le partenaire caritatif de TXF, AbleChildAfrica, une organisation qui s'emploie à améliorer la vie des enfants handicapés en Afrique. Un représentant de l'oeuvre caritative s'exprimera lors de l'événement. En outre, un cocktail sera organisé en partenariat avec Mitsubishi UFJ Financial Group.

La conférence suit de très près TXF Amsterdam 2017, la conférence annuelle de marque de la société, axée sur les secteurs du commerce, la trésorerie et le financement des marchandises, qui accueille 500 leaders mondiaux du marché.

