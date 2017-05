Une nouvelle voie pour rehausser la protection du consommateur et l'efficacité de la réglementation des services d'immigration







Le CRCIC annonce l'embauche d'un nouveau président et chef de la direction

BURLINGTON, ON, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) se réjouit d'annoncer la nomination immédiate de Stephen Ashworth à titre de président et chef de la direction.

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Ashworth », a affirmé Christopher Daw président du conseil d'administration du CRCIC. « Sa vaste expérience sera d'une grande valeur pour le conseil d'administration, le personnel et les membres alors que nous nous apprêtons à entamer une nouvelle phase dans notre mandat de protection du public. »

Leader reconnu, M. Ashworth, a emprunté un parcours diversifié au cours duquel il a accumulé une expertise sur le plan organisationnel, stratégique et en leadership en travaillant dans les secteurs privé et sans but lucratif au Canada et à l'échelle mondiale. M. Ashworth a non seulement été le propriétaire et le directeur de plusieurs entreprises, mais il est aussi un auteur renommé et un leader reconnu pour ce qui est des questions relatives au leadership, à l'éducation et aux affaires. En 2013, M. Ashworth a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son dévouement et de son engagement à aider les jeunes à se préparer à un brillant avenir.

« Je suis extrêmement content de me joindre à un organisme qui joue un si grand rôle pour ce qui est de veiller à l'intégrité du système d'immigration canadien », a affirmé Stephen Ashworth, président et chef de la direction. « Au moment où l'organisme continue à évoluer, je suis heureux d'avoir la possibilité de travailler avec le conseil d'administration, les membres et l'équipe pour aider à guider le CRCIC dans cette période décisive. »

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Lawrence Barker, registraire du CRCIC, qui a relevé avec succès le défi de diriger l'organisme à titre de président et chef de la direction suppléant durant le processus de recherche », a déclaré M. Daw.

Le CRCIC a été désigné par le gouvernement du Canada en juillet 2011 pour réglementer les consultants en immigration et en citoyenneté ainsi que les conseillers d'étudiants étrangers canadiens. Le CRCIC dont le mandat est de protéger les consommateurs de services d'immigration en réglementant efficacement les consultants en immigration et en citoyenneté et en faisant leur promotion compte environ 4000 consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) au Canada et à l'étranger. À titre de président et chef de la direction, M. Ashworth relèvera du conseil d'administration et supervisera les opérations, l'administration, l'organisation et l'efficacité du Conseil tout en veillant à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du CRCIC.

« J'ai très hâte de communiquer avec nos professionnels et les parties prenantes de tout le Canada et de recueillir leurs commentaires pour comprendre les défis et les possibilités actuels, a ajouté M. Ashworth. Leur rétroaction et leur engagement nous aideront à emprunter une voie encore meilleure à l'avenir. »

À propos du CRCIC

Désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, le CRCIC est l'organisme de réglementation national qui régit les consultants en immigration et en citoyenneté ainsi que les conseillers d'étudiants étrangers canadiens. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la citoyenneté prévoient que les personnes fournissant des conseils en immigration ou en citoyenneté moyennant rétribution doivent être réglementées par le CRCIC à titre de consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) ou de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE), exception faite des membres en règle d'un barreau provincial ou territorial ou de la Chambre des notaires du Québec.

SOURCE Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 15:22 et diffusé par :