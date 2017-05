Zone spéciale Weh-Sees Indohoun - Un système d'auto-enregistrement mis en place pour la saison 2017







CHIBOUGAMAU, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population qu'il mettra en place un système d'auto-enregistrement, pour la saison de pêche 2017, afin de respecter son obligation de rendre disponible aux utilisateurs potentiels de la ressource faunique les moyens nécessaires à l'obtention de droits d'accès à la zone spéciale Weh-Sees Indohoun.

En effet, en plus d'un permis de pêche du Gouvernement du Québec, tout non-bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) souhaitant s'adonner à la pêche sportive doit obtenir un droit d'accès quotidien à la zone Weh-Sees Indohoun (WSI). Ce droit d'accès est gratuit et accessible à cette adresse : https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/secteurs.jsp. La personne doit faire parvenir une copie dûment remplie et signée de son droit d'accès avant le début de l'expédition à l'adresse courriel suivante : enregistrement.wsi@mffp.gouv.qc.ca

À la fin de leur expédition, tous les pêcheurs doivent déclarer leurs prises (conservées, relâchées ou consommées sur place) en envoyant leur registre quotidien des récoltes à cette même adresse courriel. Le non-respect de cette condition constitue une infraction passible d'amende en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Veuillez noter que si votre plan d'eau se trouve en terres de catégories I ou II, vous devez également obtenir une autorisation du conseil de bande de la communauté crie de Nemaska.

En ce qui a trait aux chasseurs sportifs, les non-bénéficiaires de la CBJNQ sont assujettis aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire. Ils doivent donc détenir un permis de chasse du Gouvernement du Québec et se conformer à la réglementation inhérente à chaque secteur et à chaque espèce. Cette réglementation est accessible sur le site Web du MFFP à l'adresse suivante https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/. Enfin, il est important de noter que les modalités particulières pour la chasse à l'orignal demeurent applicables pour l'ensemble de la zone spéciale.

