Visite du gouverneur général dans l'Ouest canadien

OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Mme Sharon Johnston assisteront à des évènements officiels dans les villes de Vancouver, de Surrey, de Burnaby, de Whistler, d'Edmonton et de Calgary dans le cadre de leur visite dans l'Ouest canadien, qui se déroulera du 1er au 7 juin 2017.

Leur visite sera axée sur l'innovation, l'inclusion sociale, le leadership, la santé mentale, l'éducation et le bénévolat. Leurs Excellences rencontreront des Canadiens qui font une réelle différence dans leurs collectivités en innovant dans le monde des sciences, de la technologie et des soins de santé, et en acquérant la formation et les compétences en leadership dont ils ont besoin pour devenir les grands dirigeants de demain.

Vous trouverez ci-dessous l'itinéraire détaillé de Leurs Excellences, à l'heure locale : Colombie?Britannique--heure normale du Pacifique et Alberta--heure avancée des Rocheuses.

Vancouver, Colombie-Britannique

le jeudi 1er juin

12 h

Déjeuner « Innovation and BC Global 100 »

Le gouverneur général rencontrera des gens d'affaires et des dirigeants clés du secteur public afin de discuter de l'historique et de l'avenir de l'innovation au Canada, de même que du concept du groupe « Global 100 » en Colombie-Britannique. Son Excellence prononcera une allocution à cette occasion.

12 h

Visite de l'initiative Yo Bro Yo Girl Youth par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston se rendra à Spectrum School afin d'en apprendre davantage sur l'initiativeYo Bro Yo Girl Youth et d'entendre les jeunes bénéficiaires parler de l'impact positif du programme sur leur vie.

Inspiré des expériences réelles d'un ancien membre des Hells Angels, Joe Calendino, l'initiative Yo Bro Yo Girl Youth a été lancée en 2009 en tant que programme de sensibilisation pour les jeunes qui sont susceptibles d'être impliqués dans la drogue, la violence et les gangs. L'initiative a permis d'élaborer des programmes ayant un impact réel sur la vie des jeunes et de les offrir en classe, à l'extérieur de l'école et pendant les congés scolaires. Les programmes rejoignent les garçons et les filles de niveau élémentaire et secondaire âgés de 12 à 18 ans. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://ybyg.ca (en anglais seulement).

Spectrum School, 2530 East 43rd Avenue, Vancouver

13 h 30

Table ronde sur la culture de l'innovation au Canada et visite de Simon Fraser Innovates VentureLabs

Son Excellence participera à une table ronde sur la culture de l'innovation au Canada organisée par la Fondation Rideau Hall et par l'Université Simon Fraser (SFU), et aura lieu au programme d'accélérateur d'entreprises de technologie de SFU, VentureLabs. La table ronde, animée par Andrew Petter, recteur et vice-chancelier de l'Université Simon Fraser, réunira de jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs chevronnés, ainsi que des innovateurs sociaux dans les domaines de la technologie, de la santé, des sports et de la sécurité alimentaire, pour échanger des idées sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires afin de stimuler l'innovation au Canada.

Après la table ronde, vers 14 h 30, le gouverneur général assistera à des démonstrations effectuées par des innovateurs, allant d'un étudiant issu d'un établissement d'enseignement de calibre mondial dans les systèmes de conversion d'énergie alternative à un étudiant de niveau élémentaire dont les idées et l'ambition peuvent changer le monde.

Le Venture Acceleration Program VentureLabs® jumèle des entrepreneurs avec des cadres en résidence hautement chevronnés qui fournissent des conseils sur la validation du produit et du marché, l'élaboration ou l'amélioration de l'énoncé de positionnement, la valeur proposée au client et la validation des modèles opérationnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.venturelabs.ca (en anglais seulement).

Venture Labs, 12e étage, 555 West Hastings

Surrey, Colombie-Britannique

le jeudi 1er juin

13 h 45

Visite de la municipalité de Surrey par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston visitera les populations marginalisées et à risque dans la municipalité de Surrey.

À 14 h, elle visitera le Centre for Child Development, qui fournit un soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux afin qu'ils réalisent leur plein potentiel. Dans le même établissement, elle visitera également Sophie's Place, qui a été créée pour venir en aide aux jeunes victimes d'abus physique, mental, psychologique et sexuel.

À 15 h, Mme Johnston rencontrera l'Équipe de sensibilisation de Surrey, qui adopte une approche intégrée pour aborder les enjeux liés à la sécurité, à la santé et à la qualité de vie dans le secteur de la rue 135A et les environs. L'équipe est composée de 12 agents de la GRC de Surrey qui travaillent dans la région tous les jours, 24 heures sur 24, et de quatre agents d'exécution qui sont affectés dans la région 10 heures par jour. La Fraser Health, les Emergency Health Services et le Lookout Aid Society Centre fournissent également un soutien et des services additionnels à l'équipe.

À 15 h 10, Mme Johnston rencontrera le personnel du Lookout Aid Society Health Centre, qui fournit des soins, 24 heures sur 24 et 365 jours par année, aux personnes vulnérables en réglant des problèmes de logement et de santé. Son Excellence effectuera une promenade sur la rue 135A de Surrey.

À 16 h 30, elle visitera le Guildford Shelter, un refuge d'urgence de 40 places qui dispose d'une cuisine commerciale, d'une salle à manger, de zones distinctes pour les hommes et les femmes et de six chambres conçues spécialement pour des couples.

Vancouver, Colombie-Britannique

le jeudi 1er juin

18 h 30

Conversation sur scène au sujet du livre Ingénieux à la Bibliothèque publique de Vancouver

Lors d'une conversation sur scène, le gouverneur général et M. Tom Jenkins, président et ancien directeur général d'OpenText et président du Conseil national de recherches, parleront de leur livre Ingénieux devant plus de 200 invités. Les membres de l'auditoire seront ensuite invités à poser des questions. La soirée se terminera par une séance de dédicace.

Publié simultanément en anglais et en français par Signal/McClelland & Stewart (une division de Penguin Random House Canada) et Les Éditions La Presse, Ingénieux décrit des centaines d'inventions canadiennes qui ont rendu le monde plus intelligent, solidaire, fraternel, sûr, sain, riche et heureux. Les coauteurs ont travaillé sans relâche pour que cet ouvrage reflète l'étendue et la variété des innovations que le Canada a offertes au monde. Elles sont répertoriées selon leur impact sur la société, de l'ampoule à l'hélice, en passant par la radio électrique, la fermeture à glissière, le gilet de sauvetage et le basketball, sans oublier le beurre d'arachide et Superman.

Salle Alice Mackay, Bibliothèque publique de Vancouver, 350 West Georgia Street

Vancouver, Colombie-Britannique

le vendredi 2 juin

7 h 30

Visite au totem de la réconciliation

Le gouverneur général effectuera une visite au totem de la réconciliation qui a été récemment érigé à l'Université de la Colombie-Britannique. Ce totem de 17 mètres représente les victimes et les survivants du régime des pensionnats indiens du Canada. Le totem a été sculpté par le maître sculpteur et chef héréditaire haïda James Hart, aussi connu sous le nom de 7idansuu. Le totem, sculpté dans un cèdre de 800 ans, est composé de personnages particuliers représentant différents aspects de l'expérience des pensionnats indiens.

Campus de l'Université de la Colombie-Britannique

8 h

Conversation sur scèneau sujet du livre Ingénieux à l'Université de la Colombie-Britannique

Le gouverneur général et M. Jenkins présenteront Ingénieux au personnel de l'Université, aux étudiants, à la faculté et aux partenaires dans le cadre d'une conversation sur scène, qui sera suivie d'une période de questions avec l'auditoire. L'activité sera diffusée en direct à www.facebook.com/universityofbc/videos/10155298332383704/.

Jack Poole Hall, Robert H. Lee Alumni Centre, Université de la Colombie-Britannique, 6163 University Boulevard

10 h 30

Visite du HOpe Centre par Son Excellence Mme Sharon Johnston

Mme Johnston visitera, en compagnie de M. Jordan Cohen, chef de la clinique psychiatrique pour la santé mentale des jeunes et des enfants, le Kelty Resource Centre, le Carlile Youth Concurrent Disorders Centre et la Inpatient Unit.

Le HOpe Centre est un immeuble de quatre étages d'une superficie de 150 000 pieds carrés où l'on fournit des soins psychiatriques complets et intégrés à des patients hospitalisés et externes. Le Centre permet également de former des médecins dans toutes les spécialités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lghfoundation.com.

Burnaby, Colombie-Britannique

le vendredi 2 juin

10 h

Remise des Prix d'or du duc d'Édimbourg

Le gouverneur général remettra le Prix d'or du duc d'Édimbourg à 70 jeunes récipiendaires de la Colombie-Britannique.

Le Prix international du duc d'Édimbourg est un programme mondial visant à mettre au défi, à encourager et à récompenser des jeunes âgés de 14 à 24 ans. Ce programme unique vise à habiliter les jeunes à vivre leurs passions pour les aider à croire en leur propre potentiel. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dukeofed.org.

Ismaili Centre, 4010 Canada Way

Whistler, Colombie-Britannique

le vendredi 2 juin

15 h

Accueil de la mairesse de Whistler

À leur arrivée, Leurs Excellences seront accueillies par Son Honneur Mme Nancy Wilhelm-Morden, mairesse de Whistler.

Municipalité de villégiature de Whistler, 4325 Blackcomb Way

15 h 10

Remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles

En présence de la mairesse et des conseillers municipaux, Son Excellence remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à 13 bénévoles exceptionnels de Whistler lors d'une cérémonie qui aura lieu à la Bibliothèque publique de Whistler.

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. À titre de distinction honorifique officielle du Canada, la Médaille rend hommage au dévouement et à l'engagement exemplaire des bénévoles. Vous trouverez ci-joint la liste des récipiendaires et leurs citations, ainsi qu'une fiche de renseignements. Pour de plus amples renseignements sur le programme ou pour proposer la candidature d'un bénévole, consultez caring.gg.ca.

Bibliothèque publique de Whistler, 4329 Main Street

Whistler, Colombie-Britannique

le vendredi 2 juin

16 h 30

Ouverture de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (CCGGL)

En tant que président honoraire de la CCGGL, Son Excellence procédera à l'ouverture officielle de la conférence en s'adressant aux 250 membres, qui seront appelés à définir leurs objectifs pour l'avenir de leur pays et à les atteindre à mesure qu'ils acceptent des responsabilités additionnelles dans leurs organisations et leurs collectivités. La conférence se déroulera du 2 au 16 juin 2017. Son Excellence assistera aux premiers jours de la conférence, du 2 au 4 juin. Les participants se réuniront de nouveau à Ottawa, du 13 au 16 juin, où chaque groupe présentera un rapport au gouverneur général et entamera une discussion finale sur les connaissances acquises en cours de route.

La CCGGL a été créée en 1983 par le gouverneur général de l'époque, Edward Schreyer, et a lieu tous les trois à quatre ans. Elle regroupe de futurs dirigeants canadiens provenant du secteur des affaires, du travail, de l'éducation et de la culture, ainsi que d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Ces derniers sont appelés à vivre une expérience unique de deux semaines visant à élargir leurs perspectives à l'égard du travail, du leadership, de leurs communautés et de leur pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.leadershipcanada.ca.

Edmonton, Alberta

le mardi 6 juin

10 h 30

Allocution à la cérémonie de remise des diplômes de la U School

Le gouverneur général prononcera une allocution devant les étudiants et les enseignants, les bénévoles, les promoteurs et les contributeurs à la cérémonie de remise des diplômes de la U School.

Au cours de la dernière année, environ 700 étudiants ont participé au programme de la U School, qui accepte les étudiants de la 4e à la 9e année des écoles situées dans des collectivités socialement vulnérables, autochtones (Premières nations, Métis et Inuits) et rurales. Accompagnés de leurs enseignants, les étudiants participent à un programme d'immersion d'une semaine sur le campus dirigé par une équipe du personnel de la U School. Leur calendrier s'articule autour de la demande du professeur, du programme de l'Alberta et de nombreuses possibilités à l'Université de l'Alberta. Pour de plus amples renseignements, visitez www.uschool.ualberta.ca (en anglais seulement).

Northern Alberta Jubilee Auditorium, Université de l'Alberta, 11455 87 Avenue North West

15 h

Cérémonie de remise des diplômes et remise d'un doctorat honorifique causa à l'Université de l'Alberta

Son Excellence assistera à la cérémonie, au cours de laquelle il prononcera une allocution. Un Doctorat en droit honoris causa lui sera remis par M. Douglas Stollery, chancelier de l'Université de l'Alberta. La cérémonie sera diffusée en direct à https://livestream.com/ualberta/events/7382202 (en anglais seulement).

Northern Alberta Jubilee Auditorium, Université de l'Alberta, 11455 87 Avenue North West

Calgary, Alberta

le mercredi 7 juin

9 h 30

Visite de l'exposition de la tournée Le pouvoir des idées d'Innovation150

En présence de jeunes étudiants et d'enseignants, Son Excellence visitera l'exposition scientifique itinérante Le Pouvoir des idées d'Innovation150, présentée par l'Institut Périmètre de physique théorique et Actua, le jour de son ouverture à TELUS Spark, le centre de sciences de Calgary.



La tournée Le pouvoir des idées fait la démonstration de la capacité de questionnement, de fabrication et d'innovation de l'esprit humain. Elle présente aussi une programmation de pointe englobant les sciences, les technologies, le génie et bien plus encore à plus de 60 collectivités de l'ensemble du pays, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes et les Autochtones. Cette activité comprend une présentation inspirante de l'Institut Périmètre ainsi qu'un atelier Maker Mobile d'Actua. La tournée Le pouvoir des idées se déplacera un peu partout au Canada en 2017. Pour en savoir plus, prière de consulter https://innovation150.ca/fr/tournee.

TELUS Spark, 220 St. George's Drive North East

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

Gord Annand

Whistler (Colombie-Britannique)

Reconnu pour sa générosité et son grand sens de l'humour, Gord Annand oeuvre au service de la bibliothèque publique de Whistler depuis 12 ans à titre d'administrateur et de président de son conseil d'administration. Il a notamment dirigé une campagne de financement couronnée de succès afin de conserver et de maintenir la réserve de la bibliothèque. Il apporte aussi son soutien actif à la Whistler Blackcomb Foundation.

Bob Brett

Whistler (Colombie-Britannique)

L'écologiste forestier Bob Brett est déterminé à en apprendre le plus possible sur les écosystèmes de la vallée de Whistler, et à les protéger. En 1999, il a participé à la création de la Whistler Naturalists Society et il continue de siéger à son conseil d'administration. Dans le cadre de ces efforts, il a mis sur pied le programme BioBlitz, qui remporte un franc succès, en plus de créer le Fungus Among Us Mushroom Festival.

Dave Clark

Whistler (Colombie-Britannique)

En 2002, Dave Clark a cofondé la Whistler Friends Society. Cet organisme sans but lucratif s'emploie à mieux faire connaître deux causes très importantes - l'organisme Crohn et Colite Canada et la BC Children's Hospital Foundation -, en plus de recueillir des fonds au profit de celles-ci. Jusqu'ici, son travail acharné a permis d'amasser plus d'un demi-million de dollars.

Jennifer Erickson

Whistler (Colombie-Britannique)

Depuis 2002, Jennifer Erickson fait du bénévolat à titre de monitrice pour les Whistler Adaptive Sports Programs (WASP). Elle enseigne à des skieurs handicapés sur les pentes de Whistler Blackcomb et élabore du matériel écrit, des vidéos et des ateliers didactiques. Depuis quatre ans, elle siège également au conseil d'administration de l'organisme.

John « Bushrat » Hetherington

Whistler (Colombie-Britannique)

Depuis 1988, l'expert en avalanches John Hetherington partage sa vaste expertise et ses solides compétences à titre de bénévole de l'équipe de recherche et sauvetage de Whistler. Il se dévoue également en tant que membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des avalanches et de la Whistler Museum and Archives Society.

Tony Horn

Whistler (Colombie-Britannique)

Tony Horn a été bénévole pendant 13 ans pour la Whistler Off-Road Cycling Association, qui veille à la remise en état et à l'entretien de centaines de pistes cyclables. Il a y occupé, notamment, les postes de président et de directeur des courses. Il a organisé plusieurs courses de vélo ayant connu un vif succès, en plus de superviser de nombreux projets de nettoyage dans la région.

Allison Hunter

Whistler (Colombie-Britannique)

Ces 25 dernières années, Alison Hunter a communiqué son amour de la musique aux membres de sa communauté, à titre de bénévole auprès de la Whistler Children's Chorus, des Whistler Singers et du Whistler Children's Music Festival. Elle est cofondatrice de la Whistler Chamber Music Society et a présidé le Whistler Arts Council.

Sara Jennings

Whistler (Colombie-Britannique)

Pendant 10 ans, Sara Jennings a siégé au conseil d'administration de l'Association of Whistler-Area Residents for the Environment, notamment à titre de présidente. Elle a également été conseillère communautaire bénévole auprès de la Whistler2020 Development Corporation. Elle siège actuellement à un conseil consultatif de la Community Foundation of Whistler.

Eric Martin

Whistler (Colombie-Britannique)

Pendant 13 ans, Eric Martin a été gestionnaire de projet bénévole, chargé de superviser la construction d'une patinoire communautaire au Meadow Park Sports Centre. Dernièrement, il a participé au processus de sélection du site de l'Audain Art Museum. Il est membre et président du Whistler Design Panel, groupe de travail dirigé par des bénévoles. Il siège actuellement à titre de président et de président du conseil de la Whistler 2020 Development Corporation, grâce auquel le Village des athlètes de Whistler est devenu réalité.

Jim Moodie

Whistler (Colombie-Britannique)

L'un des concepteurs de Whistler Village, Jim Moodie, a contribué à la création du Village des athlètes de Whistler, pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010. Il s'agit aujourd'hui d'un complexe immobilier permanent pour les résidents de l'endroit. Il a également joué un rôle essentiel dans la création de l'Audain Art Museum, en 2016, dont il continue de présider le conseil d'administration, en plus d'assumer la vice-présidence de la fondation du musée.

Jennifer Patterson

Whistler (Colombie-Britannique)

Membre de la Whistler Valley Quilters' Guild depuis 1994, Jennifer Patterson travaille également comme bénévole auprès de la section locale des Guides du Canada depuis plus de 10 ans, notamment à titre de commissaire. Elle poursuit activement son engagement auprès du mouvement scout et du Whistler Skating Club.

Jacqui Tyler

Whistler (Colombie-Britannique)

Depuis plus de 30 ans, Jacqui Tyler contribue activement, à titre de bénévole, aux activités de plusieurs organismes, y compris la Kelty Dennehy Foundation et l'organisme Whistler Adaptive Sports. Plus particulièrement, elle a organisé plusieurs activités de financement annuelles pour le Festival of Lights et elle apporte son soutien actif au Whistler Music Festival.

Kristina Swerhun

Whistler (Colombie-Britannique)

Membre fondatrice de la Whistler Naturalists Society et bénévole depuis sa création en 1999, Kristina Swerhun joue un rôle central dans les deux évènements majeurs organisés par cet organisme. De même, elle contribue activement, à titre de membre, aux activités du Whistler 2020 Natural Areas task force et de l'Association of Whistler-Area Residents for the Environment.

FICHE D'INFORMATION SUR LA MÉDAILLE POUR LES BÉNÉVOLES

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles.

Critères d'admissibilité et processus de nomination

Sont admissibles tous les citoyens canadiens qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur communauté, au Canada ou à l'étranger. Les candidats doivent avoir fait preuve d'un engagement exemplaire et de dévouement dans leurs activités bénévoles. La Médaille est décernée à des individus et non à des groupes de personnes ou à des couples. Les non-Canadiens sont aussi admissibles si leur contribution a profité ou rendu hommage aux Canadiens ou au Canada.

Toute personne peut proposer la candidature d'un bénévole exceptionnel en remplissant le formulaire en ligne à entraide.gg.ca en quelques étapes simples. Il n'y a pas de date limite pour la soumission des candidatures, qui sont acceptées tout au long de l'année.

La Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général, administre le programme et reçoit les candidatures proposées. Chacune fait l'objet d'une recherche minutieuse, puis est évaluée par un comité consultatif qui formule des recommandations à l'intention du gouverneur général. Le processus de sélection est impartial et fondé sur le mérite. Des cérémonies de remise ont lieu tout au long de l'année, dans des communautés à l'échelle du Canada.

Description de la médaille

La Médaille du souverain pour les bénévoles est une médaille en argent, de forme ronde et d'un diamètre de 36 mm, munie d'un anneau de suspension. Sur l'avers figure l'effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d'érable.

Le revers illustre la compassion et la générosité, représentées par les deux coeurs entrelacés. Les rayons symbolisent le temps que donnent les bénévoles, ainsi que leurs actions. Le ruban utilise les couleurs vice-royales, le bleu et l'or. Les cinq bandes dorées évoquent les doigts de la main, qui figurent sur l'emblème du Prix du gouverneur général pour l'entraide, tandis que le rouge foncé est associé à la royauté.

Le dessin de la médaille a été réalisé par l'Autorité héraldique du Canada, à partir d'un concept de Darcy DeMarsico de la Chancellerie des distinctions honorifiques. La médaille est fabriquée par la Monnaie royale canadienne, dans ses installations d'Ottawa.

