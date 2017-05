Le Partenariat canadien contre le cancer annonce sa nouvelle PDG







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) est fier d'annoncer la nomination de Cynthia Morton à titre de présidente-directrice générale à compter du 24 juillet 2017.

« La nomination de Cynthia arrive à un moment palpitant pour le Partenariat, tandis que nous amorçons la mise en oeuvre du prochain plan stratégique quinquennal pour faire avancer la stratégie canadienne de lutte contre le cancer et appuyer le travail continu de nos partenaires », affirme le Dr Graham Sher, président du conseil d'administration du Partenariat. « Je sais qu'elle apporte une véritable passion pour notre objectif visant à diminuer le fardeau du cancer pour tous les Canadiens. Elle possède une grande expérience dans la direction d'initiatives de systèmes complexes dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la santé, et elle a démontré sa compétence en matière de mobilisation des intervenants et de développement des partenariats à l'échelle provinciale et nationale. »

Mme Morton arrive au Partenariat après avoir occupé le poste de PDG de cyberSanté Ontario depuis septembre 2014. À titre de PDG de cyberSanté Ontario, elle a été responsable de la mise en oeuvre du système de dossiers de santé électroniques pour la province. Mme Morton possède une vaste expérience dans la fonction publique, après avoir détenu de nombreux portefeuilles de sous-ministre en Ontario et en Colombie-Britannique. En Ontario, elle a été sous-ministre pour les ministères de la Promotion de la Santé et du Travail. En Colombie-Britannique, elle a été sous-ministre pour les ministères du Procureur général, de l'Éducation et du Travail. Mme Morton est avocate de formation et elle a pratiqué le droit avant de se joindre à la fonction publique à titre d'avocate générale à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario.

« Je suis ravie de me joindre au Partenariat et très heureuse d'avoir la possibilité de diriger cette organisation unique, formée d'un groupe de gens aussi compétents. Toute l'équipe du Partenariat partage mon engagement à collaborer avec des partenaires de la lutte contre le cancer dans l'ensemble du pays afin de changer la façon dont les Canadiens vivent avec le cancer », affirme Cynthia Morton, nouvelle présidente-directrice générale du Partenariat canadien contre le cancer.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

Le Partenariat canadien contre le cancer travaille de concert avec la communauté de la lutte contre le cancer au Canada afin de réduire le fardeau de cette maladie sur la population canadienne. Inspiré et éclairé par les expériences des personnes touchées par le cancer, cet organisme oeuvre avec des partenaires afin d'appuyer l'adoption intergouvernementale des preuves qui permettront d'optimiser la planification de la lutte contre le cancer et de susciter des améliorations sur le plan de la qualité des pratiques dans l'ensemble du pays. Grâce à un effort soutenu et ciblé à l'égard de tous les aspects de la lutte contre le cancer, cet organisme soutient le travail collectif de la communauté élargie de la lutte contre le cancer en produisant des résultats qui auront un effet à long terme sur la population, soit la réduction de l'incidence du cancer, la diminution de la probabilité de décès dus au cancer au sein de la population canadienne et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.partenariatcontrelecancer.ca.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 14:15 et diffusé par :