Évaluation des apprentissages des élèves - Le ministre proulx impose une directive aux commissions scolaires







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite d'affirmations sérieuses concernant certaines pratiques de modification des notes attribuées par des enseignants, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, émet une directive concernant l'évaluation des apprentissages des élèves.

Déclaration :

« J'émets donc, dans l'intérêt de la réussite éducative des élèves, et afin d'assurer l'intégrité, la qualité des résultats et la conformité du processus d'évaluation à tous les niveaux, une directive claire à l'intention des commissions scolaires concernant l'évaluation des apprentissages.

Il m'apparaît impératif de rappeler formellement devant l'Assemblée nationale la responsabilité de chacun en matière d'évaluation, une responsabilité qui est partagée entre différents intervenants du réseau scolaire.

Ainsi, je demande aux commissions scolaires de relayer sans délai l'information à l'ensemble des partenaires du réseau concernés par cette directive. L'évaluation des élèves doit être effectuée dans le respect des valeurs et des règles qui en assurent la qualité, et ce, en vertu des principes de justice, de rigueur et de transparence.

Cette action concrète démontre clairement ma volonté et celle de notre gouvernement de veiller à ce que le processus d'évaluation soit appliqué en toute équité partout au Québec pour garantir la qualité des résultats des élèves.

C'est une dimension fondamentale de notre système éducatif à laquelle je crois profondément et à laquelle tous les élèves ont droit.

Soyons clairs. Les modifications de notes dans le but d'atteindre des cibles de réussite ne sont pas tolérées. Les cibles de réussite visent d'abord et avant tout à donner à tous des objectifs d'amélioration continue et à améliorer de façon globale la diplomation des élèves, mais elles ne constituent pas une motivation pour changer la réalité.

Les intervenants concernés par l'évaluation doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que la directive soit appliquée intégralement et que, si des ajustements aux pratiques existantes doivent être apportés, ils le soient.

L'évaluation est une responsabilité partagée. C'est donc un appel à tous les acteurs du réseau de l'éducation à travailler en collaboration, selon leurs champs de responsabilités respectifs. »

Faits saillants :

En vertu de l'article 459.6 de la Loi sur l'instruction publique, le ministre peut, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées, émettre des directives à une commission scolaire portant sur l'administration, l'organisation, le fonctionnement ou les actions de celle-ci. Ces directives peuvent en outre avoir pour effet de compléter ou de préciser les règles budgétaires en cours d'année scolaire.

Il s'agit de la première fois qu'une telle directive est imposée aux partenaires du réseau.

La directive imposée au réseau a été approuvée par le gouvernement et déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Lien connexe :

Directive du ministre

www.education.gouv.qc.ca

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille

et ministre responsable de la région

de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 14:11 et diffusé par :