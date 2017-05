Avis aux médias - Le CRTC tiendra un briefing technique au sujet de sa décision relativement aux services d'urgence 9-1-1 de prochaine génération







QUAND: Le jeudi 1er juin 2017



ENDROIT: Téléconference



HEURE: 13 h 30

OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra un briefing technique par téléconférence le jeudi 1er juin 2017 à 13 h 30. Cette séance permettra au CRTC d'informer les médias au sujet de ses décisions à la suite du processus sur les services d'urgence 9-1-1 de prochaine génération. Dans un avenir rapproché, cette décision permettra aux Canadiens de communiquer avec les centres d'appels 9-1-1 par texto et de partager des photos et des vidéos avec ceux-ci.

Peu avant ce briefing technique, le CRTC fournira, par courriel, de l'information et de la documentation sous embargo. Des experts seront en ligne pour livrer une présentation et répondre aux questions des médias.

Si vous souhaitez assister à cette séance d'information, vous devez vous inscrire auprès de notre équipe des relations avec les médias au (819) 997-9403 ou par courriel au communications@crtc.gc.ca.

Plus d'information et d'autres instructions seront envoyés suite aux inscriptions.

