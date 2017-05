Programme Action-Climat Québec : 900 000 $ accordés au projet Mouvement vélosympathique de Vélo Québec







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Un soutien financier de 900 000 $ a été accordé au projet Mouvement vélosympathique de l'organisme Vélo Québec. Le Mouvement vélosympathique a pour but d'encourager les collectivités et les organisations à faire du vélo une option de choix en matière de transport et de loisir pour tous et de créer un environnement vélosympathique. Il propose une démarche et un service de soutien pour atteindre cet objectif et il reconnaît les actions réalisées en accordant une certification aux collectivités et aux organisations qui travaillent à favoriser l'usage du vélo à des fins utilitaires ou récréatives.

Le projet est financé dans le cadre du volet 1 du programme Action-Climat Québec, qui soutient des projets d'envergure nationale. Ce programme, qui découle du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le Fonds vert, vise à mobiliser les Québécoises et les Québécois dans la lutte contre les changements climatiques en soutenant des initiatives de la société civile.

Citations :

« En tant que leader dans la lutte contre les changements climatiques, le Québec s'est donné les moyens d'agir, notamment grâce à son marché du carbone, dont les revenus sont versés au Fonds vert pour être réinvestis à 100 % dans la mise en oeuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Comme tous les acteurs de la société, les citoyens sont appelés à se mobiliser dans la lutte contre les changements climatiques, car chaque geste compte. Les organismes comme Vélo Québec nous permettent de changer les habitudes de vie des citoyennes et des citoyens, qui participent ainsi à la lutte contre les changements climatiques. C'est la raison d'être du programme Action-Climat Québec, une initiative qui vient soutenir la volonté des citoyennes et des citoyens d'induire autour d'eux des changements de comportements durables. Il faut agir dès maintenant. Il en va de notre avenir et de celui de nos enfants. Faisons-le pour eux! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Rappelons que le programme Action-Climat Québec dispose d'une enveloppe totale de 12 M$ répartis en deux volets. Le premier volet, administré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), est doté d'un budget de 9 M$ et soutient des projets d'envergure nationale dont l'aide financière peut atteindre un maximum de 1 M$ sur trois ans. Soulignons que ces projets rayonneront dans plusieurs régions du Québec. Le second volet, géré par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), est doté d'un budget de 3 M$ et soutient des projets d'envergures locale et régionale, pour un montant maximal de 100 000 $ ou de 200 000 $ sur trois ans, selon leur envergure.

Les fonds requis pour ce soutien financier sont prévus dans le Fonds vert, dans le cadre de la priorité 8 du PACC 2013-2020, qui vise à mobiliser le Québec en soutenant des initiatives de la société civile et des communautés.

Liens connexes :

Pour de l'information sur le programme Action-Climat Québec, volet national, consultez le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/index.htm.

Pour de l'information sur le programme Action-Climat Québec, volet régional et local, consultez le http://faqdd.qc.ca/realisez-projet/action-climat-quebec-volet-regional-local.

