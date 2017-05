True North et Bell MTS annoncent de nouveaux noms pour l'aréna du centre-ville et l'installation de hockey Iceplex







WINNIPEG, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - True North Sports + Entertainment et Bell MTS sont heureuses d'annoncer qu'elles viennent de changer le nom du domicile des Jets de Winnipeg et des Moose du Manitoba pour Bell MTS Place. Cet aréna accueille plus de 140 événements par année et est généralement reconnu comme l'un des principaux lieux de sports et de divertissement en Amérique du Nord. De plus, le centre d'entraînement de hockey de True North, qui contient quatre patinoires ayant les dimensions réglementaires de la LNH (également utilisées par les Jets et les Moose), sera renommé Bell MTS Iceplex.

Bell Canada a créé Bell MTS après son acquisition de Manitoba Telecom Services (MTS) en mars dernier. Elle s'est ensuite empressée de faire connaître à l'ensemble de la communauté le nouveau nom du principal fournisseur de services de communications du Manitoba.

« Bell s'est fermement engagée au Manitoba en créant Bell MTS et en annonçant un important plan d'investissement dans la province, a déclaré Mark Chipman, président exécutif de True North Sports + Entertainment. Nous sommes ravis de nous associer à Bell pour explorer les possibilités d'un partenariat amélioré qui profitera aux deux entreprises et à tous les Manitobains dans les mois à venir. »

« Comme MTS avait déjà établi une excellente relation avec True North Sports + Entertainment et les Jets de Winnipeg, l'équipe Bell MTS est enchantée de faire progresser ce partenariat fructueux, a ajouté George Cope, président et chef de la direction de Bell Canada et de BCE. Nous sommes fiers de donner notre nom à un centre qui a la réputation de fournir aux amateurs canadiens l'une des meilleures expériences en matière de sports et de divertissement, de même qu'à un établissement communautaire qui est un véritable pivot du développement du hockey au Manitoba. »

Bell Média est également un important partenaire de True North, car elle détient les droits de diffusion des matchs des Jets de Winnipeg sur TSN au Manitoba en Saskatchewan, et dans le nord?ouest de l'Ontario.

Même si les noms Bell MTS Place et Bell MTS Iceplex entrent en vigueur dès aujourd'hui, il faudra quelques semaines pour remplacer les enseignes qui sont actuellement en place dans les deux établissements. True North prévoit que l'installation des nouvelles enseignes devrait être terminée d'ici le 1er septembre.

True North Sports + Entertainment possède et administre le centre sportif Bell MTS Place, l'équipe des Jets de Winnipeg (LNH), l'équipe Moose du Manitoba (LAH), le centre d'entraînement Bell MTS Iceplex et le Burton Cummings Theatre. De plus, True North est en train de créer un aménagement polyvalent, appelé True North Square, qui sera adjacent au centre Bell MTS Place. Très active en développement communautaire, True North est fière d'appuyer la True North Youth Foundation, qui est l'organisme de bienfaisance de True North et des Jets de Winnipeg.

