Quatrième édition du prix Inspiration pour le réseau des villages-relais - Saint-Siméon, grande gagnante dans la catégorie Municipalité ou Organisme







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La municipalité de Saint-Siméon a remporté les grands honneurs dans la catégorie Municipalité ou Organisme du prix Inspiration de la Fédération des Villages-relais du Québec grâce à son projet d'espace public exceptionnel.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, a tenu à féliciter la Ville de Saint-Siméon au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard.

Citations :

« Je salue l'engagement de Saint-Siméon dans le réseau des villages-relais depuis 2008. La municipalité contribue fièrement au dynamisme de sa population, à la vitalité de la région et à la sécurité sur nos routes en accueillant les visiteurs désirant faire une pause. En tant que villages-relais, Saint-Siméon, Baie-Saint-Paul et Deschambault-Grondines contribuent au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale et à l'amélioration du bilan routier. »

François Blais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je tiens à souligner les idées novatrices du village-relais de Saint-Siméon qui, par l'aménagement d'une place publique au coeur de la municipalité, a su développer un sentiment de fierté et d'appartenence à la communauté locale. Le réseau des villages-relais est le fruit d'un travail soutenu d'une panoplie d'intervenants qui unissent leurs efforts, dont les municipalités et leurs résidents. Les usagers de la route qui arrêtent dans ces localités profitent bien sûr d'une pause sécuritaire lors de leur déplacement, mais ils ont aussi la chance de découvrir des communautés accueillantes qui ont à coeur d'offrir des services de qualité. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Je félicite la Municipalité de Saint-Siméon pour les efforts mis en place afin d'embellir nos milieux et assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens. Ayant moi-même participé à l'élaboration d'une démarche « village-relais », je reconnais qu'elle contribue au rayonnement d'une région. J'espère que les initiatives inciteront les autres municipalités à faire de même pour permettre aux usagers de la route de découvrir les attraits uniques de chez nous. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

À propos du projet lauréat

La Municipalité de Saint-Siméon s'est démarquée avec son espace public « Place Modesto-Zadra » qui offre :

le bureau d'accueil touristique, des kiosques et des allées piétonnes

un terrain bénéficiant d'un emplacement stratégique exceptionnel

une magnifique vue sur le fleuve

des espaces gazonnés et verdoyants

une configuration de la route améliorée

un environnement reposant

À propos du prix Inspiration

Le prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. La 4e édition de l'événement s'est déroulée à Maniwaki, qui fait partie de la quarantaine de municipalités composant le réseau des villages-relais.

À propos du concept des villages-relais

Concept unique en Amérique du Nord, le réseau des villages-relais propose des lieux d'arrêt et de repos agréables et sécuritaires offrant une diversité de services où attraits touristiques, culturels et naturels agrémentent le séjour.

