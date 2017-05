Quatrième édition du prix Inspiration pour le réseau des villages-relais - Mont-Joli remporte les honneurs dans la catégorie Commerce







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le village-relais de Mont-Joli a su se démarquer grâce au projet « Pas de chicane dans ma Cabane! » de son partenaire commerçant Ma Cabane en Gaspésie qui a remporté le prix Inspiration de la Fédération des Villages-relais du Québec dans la catégorie Commerce.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a tenu à féliciter, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, la Ville de Mont-Joli et son partenaire dans ce projet, Ma Cabane en Gaspésie.

Citations :

« Je salue l'engagement de Mont-Joli dans le réseau des villages-relais depuis 2009. La Municipalité contribue fièrement au dynamisme de sa population, à la vitalité de la région et à la sécurité sur nos routes en accueillant les visiteurs désirant faire une pause. En tant que villages-relais, Mont-Joli ainsi que Cap-Chat, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Rivière-au-Renard, Chandler, Paspébiac, Amqui et Pointe-à-la-Croix contribuent au rayonnement des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et à l'amélioration du bilan routier. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine

« Je tiens à souligner l'accomplissement du village-relais de Mont-Joli pour son partenariat avec tous ses commerçants engagés dans la charte qualité. Le réseau des villages-relais est le fruit d'un travail soutenu d'une panoplie d'intervenants qui unissent leurs efforts, dont les municipalités et leurs commerçants. Les usagers de la route qui arrêtent dans ces localités profitent bien sûr d'une pause sécuritaire lors de leur déplacement, mais ils ont aussi la chance de découvrir des communautés accueillantes qui ont à coeur d'offrir des services de qualité. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Faits saillants :

À propos du projet lauréat

Le partenaire commerçant de la Ville de Mont-Joli, Ma Cabane en Gaspésie, a réalisé un projet gourmand comprenant :

une boutique dans une ambiance conviviale de cabane à sucre offrant produits de l'érable et produits régionaux de qualité;

une section démystifiant la fabrication du sirop d'érable;

un atelier-musée sur l'industrie acéricole à venir.

À propos du prix Inspiration

Le prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ) en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. La 4e édition de l'événement s'est déroulée à Maniwaki, qui fait partie de la quarantaine de municipalités composant le réseau des villages-relais.

À propos du concept des villages-relais

Concept unique en Amérique du Nord, le réseau des villages-relais propose des lieux d'arrêt et de repos agréables et sécuritaires offrant une diversité de services où attraits touristiques, culturels et naturels agrémentent le séjour.

Liens connexes :

Fédération des Villages-relais du Québec : www.villages-relais.qc.ca.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports : www.transports.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 12:34 et diffusé par :