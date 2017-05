Vélo Québec dévoile les résultats de la 3e ronde de Certification vélosympathique!







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Vélo Québec est heureux de dévoiler la nouvelle cohorte de certifications du Mouvement vélosympathique, reconnaissant les actions des collectivités et organisations qui favorisent la pratique du vélo au Québec.



« Vélo Québec félicite tous les candidats de cette troisième cuvée de Certification vélosympathique. Cette démarche de certification s'inscrit dans un processus d'amélioration continue, où les collectivités et organisations reçoivent un rapport de rétroaction détaillé soulignant leurs bons coups, puis faisant état de recommandations qu'ils pourront mettre en oeuvre afin de poursuivre le développement de la culture vélo dans leur milieu », mentionne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.

Les collectivités et organisations certifiées de la troisième cuvée:

Volet collectivités :

Mention honorable:

Chelsea



MRC Pontiac



Pincourt



Varennes

Certification bronze

Arrondissement Outremont



Sutton

Volet organisations:

Mention honorable:

Cégep Lévis-Lauzon



Polytechnique Montréal



CIUSSS Estrie-CHUS - Hôpital de Granby

Certification bronze:

Collège Montmorency



Cégep André-Laurendeau



Société de Transport de Laval

Certification argent

École de technologie supérieure



Cégep Garneau



WSP - Montréal

Certification or

Centre culture et environnement Frédéric Back

Le processus de certification:



La Certification vélosympathique permet aux collectivités et organisations de mesurer leurs efforts pour favoriser la pratique du vélo en fonction de critères reconnus qui identifient les initiatives, programmes, politiques et projets contribuant à développer une solide culture vélo dans leur milieu. Le comité de juges attribue les certifications en fonction de la performance des candidats autour de cinq grands axes qui regroupent ces critères et sur lesquels ils doivent intervenir :

Environnement

Éducation

Encouragement

Encadrement

Évaluation et Planification

La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 13 octobre 2017. Pour plus d'information et pour déposer une candidature : velosympathique.com

