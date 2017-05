Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017 - Le gouvernement appuie Travail de rue le TRAJET







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 42 100 $ dollars à Travail de rue le TRAJET afin de l'aider à poursuivre son travail visant à réduire la criminalité et à prévenir la délinquance auprès de jeunes vulnérables. Cette contribution financière est accordée par le biais du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC).

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Chaque année, des organismes communautaires oeuvrant en prévention de la criminalité se partagent une somme de 1,25 million de dollars. Ces fonds proviennent de la revente des biens, obtenus illégalement, qui ont été saisis à la suite d'opérations policières.

Le gouvernement du Québec a bonifié le budget de ce programme de 750 000 dollars pour les années 2016 à 2019, ce qui permettra d'ajouter 20 projets additionnels aux 34 déjà financés.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement appuie des organismes, tel que le TRAJET, ayant pour mission d'offrir de l'écoute, du soutien et de l'accompagnement aux personnes vivant des situations d'exclusion sociale. Les actions posées par cet organisme ont un impact concret et positif dans notre communauté. »

La vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault

« La prévention est la pierre angulaire de notre stratégie de lutte à la criminalité, particulièrement auprès des jeunes. Ainsi, le gouvernement appuie les actions des organismes oeuvrant en prévention puisqu'ils sont ceux qui connaissent le mieux la réalité sur le terrain. Par cette aide financière, les jeunes pourront profiter de tout l'accompagnement et de tous les outils nécessaires au développement de leur plein potentiel. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Les fonds accordés par le biais du PFIPPC, qui est administré par le ministère de la Sécurité publique, proviennent de la revente des biens, obtenus illégalement, qui ont été saisis à la suite d'opérations policières.

À partir de 2016-2017, et ce, jusqu'en 2018-2019, le budget de ce programme est bonifié de 750 000 dollars grâce aux crédits supplémentaires consentis par le gouvernement du Québec.

grâce aux crédits supplémentaires consentis par le gouvernement du Québec. Soulignons qu'en 2016-2017, ce programme aura soutenu financièrement un total de 54 projets de prévention de la criminalité auprès des jeunes de12 à25 ans.

Lien connexe :

Pour obtenir de plus amples informations sur le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité, rendez-vous au www.securitepublique.gouv.qc.ca.

