Quatrième édition du prix Inspiration pour le réseau des villages-relais - Témiscaming mise en valeur par un parcours poétique







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Témiscaming a été sélectionnée à titre de finaliste du prix Inspiration 2017 de la Fédération des Villages-relais du Québec dans la catégorie Municipalité et Organisme pour un projet de parcours poétique.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, a tenu à féliciter la Ville de Témiscaming au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard.

Citations :

« Je salue l'engagement de Témiscaming dans le réseau des villages-relais depuis 2008. La Municipalité contribue fièrement au dynamisme de notre population, à la vitalité de notre région et à la sécurité sur nos routes en accueillant les visiteurs désirant faire une pause. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je tiens à souligner les idées novatrices du village-relais de Témiscaming qui a travaillé à mettre en valeur la plume de jeunes poètes de 2e secondaire de l'école secondaire Gilbert-Théberge qui se sont laissé inspirer par les plus beaux lieux de la ville pour leurs créations, leur rendant ainsi hommage. Ce projet a su développer un sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté locale. Le réseau des villages-relais est le fruit d'un travail soutenu d'une panoplie d'intervenants qui unissent leurs efforts, dont les municipalités et leurs résidents. Les usagers de la route qui arrêtent dans ces localités profitent bien sûr d'une pause sécuritaire lors de leur déplacement, mais ils ont aussi la chance de découvrir des communautés accueillantes qui ont à coeur d'offrir des services de qualité. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Faits saillants :

À propos du projet finaliste

Le projet de parcours poétique de la Ville de Témiscaming a consisté à :

exposer sur des panneaux extérieurs les oeuvres de jeunes poètes de 2 e secondaire;

secondaire; mettre en valeur les plus beaux lieux de la ville;

créer un parcours touristique d'intérêt dans la municipalité.

À propos du prix Inspiration

Le prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. La 4e édition de l'événement s'est déroulée à Maniwaki, qui fait partie de la quarantaine de municipalités composant le réseau des villages-relais.

À propos du concept des villages-relais

Concept unique en Amérique du Nord, le réseau des villages-relais propose des lieux d'arrêt et de repos agréables et sécuritaires offrant une diversité de services où attraits touristiques, culturels et naturels agrémentent le séjour.

Liens connexes :

Fédération des Villages-relais du Québec : www.villages-relais.qc.ca.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports : www.transports.gouv.qc.ca.

