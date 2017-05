Mérites 2017 - Le Barreau du Québec honore quatre avocats de mérite







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que le Barreau du Québec annonce que les Mérites 2017 sont attribués à la bâtonnière Johanne Brodeur, Ad. E., au bâtonnier Bernard Synnott, Ad. E., ainsi qu'à l'avocat à la retraite L. Jean Fournier, C.M., C.Q., MsM, Ad. E. Le Mérite Innovations - Accès justice est quant à lui remis à Me Alexandre Désy. Les Mérites 2017 seront officiellement décernés le vendredi 16 juin 2017 à Québec, dans le cadre des Journées du Barreau du Québec.

Johanne Brodeur, Ad. E., et Bernard Synnott, Ad. E. | Artisans de la nouvelle gouvernance

Deux anciens bâtonniers du Québec se partagent un Mérite cette année, soit Me Johanne Brodeur, Ad. E. (2013-2014), et Me Bernard Synnott, Ad. E. (2014-2015). Le Barreau du Québec les honore pour la mise en place de la nouvelle gouvernance du Barreau au cours de leurs bâtonnats respectifs sous l'ancienne gouvernance.

Lorsque Me Johanne Brodeur prend la barre en juin 2013, l'Office des professions vient de donner un coup de fouet à ses travaux de modernisation et de réforme du Code des professions. Me Brodeur a su rallier les troupes avec détermination et doigté pour « imaginer » ce qu'allait être le prochain Barreau et initier ce chantier titanesque. C'est sous son bâtonnat qu'a eu lieu l'exercice historique « Dessine-moi un Barreau », réunissant quelque 100 personnes. En mai 2014, la bâtonnière présente aux membres la proposition de la gouvernance et un plan d'action.

Me Bernard Synnott, Ad. E., prend le relais en 2014 en s'engageant à mener à terme le projet de la nouvelle gouvernance du Barreau, dont on a fixé l'entrée en vigueur en juin 2015. En douze mois, le Barreau réussit à convaincre le gouvernement et l'Office des professions de faire adopter le projet de loi no 17. La Loi modifiant la Loi sur le Barreau, la Loi sur le notariat et le Code des professions sera sanctionnée en décembre 2014.

C'est sans conteste un petit tour de force qui a pu être accompli grâce à Me Johanne Brodeur et Me Bernard Synnott. En leur remettant ce Mérite, le Barreau du Québec salue la contribution de ces deux bâtonniers qui ont su mettre leurs talents et leur persévérance au service de la modernisation de leur ordre professionnel.

La bâtonnière Johanne Brodeur, Ad. E., est directrice du Service juridique et du contentieux de l'Union des producteurs agricoles et elle membre du Barreau du Québec depuis 1988. Pour sa part, le bâtonnier Bernard Synnott, Ad. E., est membre depuis 1987 et il est associé au sein du cabinet Fasken Martineau.

L. Jean Fournier, C.M., C.Q., MsM, Ad. E., avocat à la retraite | Instigateur de la distinction « Ad. E. »

Retraité du monde des affaires, Jean Fournier a été très actif au sein de la communauté juridique de la Mauricie. Il a siégé pendant deux ans au conseil général du Barreau (2006-2008) avant de devenir bâtonnier de la section de la Mauricie en 2007-2008. Depuis son bâtonnat, Me Fournier n'a cessé de pratiquer un bénévolat exemplaire au Barreau du Québec.

Me Fournier a contribué de façon remarquable au rayonnement de la profession en devenant l'instigateur de la reconnaissance Avocat émérite du Barreau du Québec. Celle-ci rend hommage aux avocats qui se distinguent par l'excellence de leur carrière professionnelle et leur contribution exemplaire à la profession.

Me Alexandre Désy | Concepteur de OnRègle

Le Barreau du Québec remet à Me Alexandre Désy le Mérite Innovations Accès - justice, une distinction qui souligne l'apport en matière d'innovation technologique, communicationnelle ou administrative. Préoccupé par les problèmes de l'accès à la justice, Me Désy a mis au point une solution abordable qui mise sur les nouvelles technologies. En 2015, il lance le service OnRègle (BidSettle en version anglaise), une plateforme de règlement de litiges en ligne proposant aux citoyens de solutionner leurs différends à faible coût et en privilégiant la négociation. Il s'agit de la première entreprise en legal tech à offrir ce service au Canada.

Reposant entièrement sur la technologie et l'automatisation des documents, OnRègle propose des outils et des services afin de réduire les coûts et les délais de la justice. Ce faisant, OnRègle aide à prévenir le décrochage judiciaire et à élargir l'accès à la justice. L'entreprise s'engage à remettre 15 % de ses profits à des projets voués à l'amélioration de l'accès à la justice.

Titulaire d'un baccalauréat en gestion des affaires aux HEC et d'une maîtrise portant sur l'analyse économique du droit de la conférence de règlement à l'amiable (CRA), Me Alexandre Désy est membre du Barreau depuis 2009.

