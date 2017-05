Pour sa contribution à l'avancement du droit et à l'intérêt public - Le Barreau du Québec décerne la Médaille à Me Pierre Marc Johnson







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec remet cette année la Médaille, sa plus haute distinction honorifique, à l'avocat Pierre Marc Johnson. Me Johnson a mené une carrière remarquable de juriste et d'homme politique, ponctuée de plusieurs réalisations importantes pour la profession et pour la société québécoise. Il recevra officiellement la Médaille du Barreau le 15 juin prochain, à Québec, lors de l'ouverture des Journées du Barreau du Québec.

L'expertise de Me Pierre Marc Johnson se décline dans les domaines du commerce, des partenariats internationaux, de l'environnement et de la santé. Cet ancien premier ministre du Québec et politicien chevronné maintient également une importante pratique en politiques publiques en agissant régulièrement comme négociateur et conseiller auprès d'institutions, d'instances gouvernementales, et d'organismes liés aux Nations-Unies sur des questions de commerce et d'environnement, ainsi qu'en matière de politiques de développement durable. Me Johnson est avocat conseil chez Lavery, de Billy.

Depuis 2009, Pierre Marc Johnson est le négociateur en chef du Québec dans le projet de l'Accord économique et commercial global (AECG) visant à faciliter le commerce et à étendre les domaines de coopération entre le Canada et l'Union européenne. À ce titre, il défend les intérêts de l'ensemble des acteurs québécois dans les négociations concernant l'AECG, auprès du gouvernement du Canada et des états membres de l'Union européenne. Ratifié le 15 février dernier, l'AECG est un accord modèle, innovateur, et le partenariat le plus ambitieux depuis l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Sans précédent pour le Québec, la signature de l'AECG représente pour les entreprises d'ici l'ouverture vers des marchés accessibles et un gage de prospérité économique. À terme, le Québec pourrait bénéficier de retombées économiques d'environ 2,2 milliards de dollars par année en termes de produit intérieur brut (PIB) et de la création de 16 000 nouveaux emplois au bénéfice des entreprises et de la population québécoise.

Pierre Marc Johnson a obtenu sa licence en droit civil de l'Université de Montréal et est devenu membre du Barreau en 1971 avant de compléter par la suite un diplôme en médecine. Il a d'ailleurs pratiqué la profession médicale pendant quelque temps avant de se tourner vers le service public et la vie politique.

Après sa carrière politique, Me Johnson a été professeur et directeur de recherche à la Faculté de droit de l'Université McGill et au Centre de médecine, d'éthique et de droit de la même université, durant une décennie où il bénéficiera d'un rayonnement international accru en raison de son implication dans de multiples comités, missions, commissions et groupes de travail en lien avec des enjeux environnementaux et commerciaux.

Conférencier au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, Pierre Marc Johnson est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles touchant les aspects non commerciaux de la mondialisation. Il a siégé tout au long de sa carrière au sein de nombreux conseils d'administration, de comités d'entreprises et d'organismes et demeure à ce jour membre actif d'une bonne douzaine de conseils d'administration.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'Ordre professionnel de plus de 26 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

