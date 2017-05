Nouvel arrivage







Les vins Game of Thrones feront leur entrée en Ontario à la LCBO à l'occasion du

début de la 7e saison de la série Game of Thrones à HBO Canada.

Ils seront offerts en ligne dès le 7 juin et dans certaines succursales dès le 12 juillet.

« Tout est meilleur avec un peu de vin dans le ventre. » - Tyrion Lannister

TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - Vous savez sans aucun doute que la nouvelle saison de Game of Thrones débute cet été. Le lancement des vins officiels Game of Thrones est une excellente façon de célébrer le retour de cette populaire série. Créée par Bob Cabral, vinificateur réputé et grand amateur de la série, en collaboration avec la société californienne Vintage Wine Estates, la collection d'édition limitée sera offerte en primeur au Canada à la LCBO à compter du mois de juin.

Digne du « trône de fer », chacun des trois vins proposés reflète l'esprit de cette populaire série télévisée, évoquant la puissance des personnages et la richesse de leurs royaumes. La collection réunit un assemblage rouge opulent (Paso Robles - 29,95 $), qui représente le dragon à trois têtes de la maison Targaryen, un superbe chardonnay à la robe dorée (Central Coast - 29,95 $), symbole du lion d'or de la maison Lannister, et un cabernet sauvignon intense (Napa Valley - 74,95 $), à l'image du loup de la maison Stark. Ces vins seront lancés exclusivement en ligne à LCBO.com durant une période de prévente allant du 7 au 21 juin, puis dans certaines succursales dès le 12 juillet. Le cabernet sauvignon sera toutefois vendu en ligne seulement.

« Nos clients, tant les amateurs de vins fins que les amateurs de la série, nous demandaient si les vins Game of Thrones allaient être vendus en Ontario. Nous sommes donc très heureux de leur permettre de se procurer l'une de ces bonnes bouteilles ou toute la collection dès le mois prochain, déclare Marie Cundari, directrice intérimaire de la catégorie des vins de la LCBO. Bob Cabral et la société Vintage Wine Estates ont élaboré des vins riches et complexes, dignes d'un roi ou d'une reine! Leur attrait transcende le monde fantastique. »

Artisan réputé de l'industrie vinicole et nommé vinificateur de l'année en 2011 par le magazine Wine Enthusiast, Bob Cabral a produit une centaine de vins cotés 95 ou plus sur une échelle de 100 points. « Je suis un inconditionnel de la série Game of Thrones et ces vins reflètent avec brio la complexité de cette oeuvre. Ils présentent une grande finesse, car ils proviennent de vignobles de première qualité et sont élaborés à l'aide des meilleures techniques afin d'offrir une richesse et une texture exceptionnelles. »

Les membres des médias et nos clients sont invités à être parmi les premiers en Ontario à accueillir ces nouveaux arrivages le 12 juillet, de midi à 14 h, à la succursale de la LCBO de Queen's Quay située au 2, rue Cooper, à Toronto. Des échantillons de vin seront servis, agencés à des hors-d'oeuvre inspirés du monde de Westeros.

Le lancement des vins Game of Thrones à la LCBO coïncide avec le début de la septième saison de cette série primée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, prévu pour le 16 juillet. La série Game of Thrones sera diffusée exclusivement à HBO Canada le dimanche à 21 h (HNE/HNP).

Ces vins étant offerts pendant une durée limitée, les amateurs devront se les procurer rapidement. Pour vérifier l'état des stocks des succursales, rendez-vous à lcbo.com ou communiquez avec le centre d'appel alloLCBO au 1-800-ONT-LCBO (668-5226). Grâce à notre plateforme de commerce électronique, à www.lcbo.com, les clients peuvent acheter des boissons alcooliques en tout temps et faire livrer leur commande à domicile, moyennant des frais, ou gratuitement à l'une des 660 succursales à l'échelle de la province.

Bien que les personnages de la série Game of Thrones consomment souvent sans modération, la LCBO préconise une approche responsable, notamment en recommandant aux hôtes de servir également des boissons sans alcool à leurs invités. Rendez-vous à l'adresse www.soucieuxdelacollectivite.ca pour obtenir d'autres conseils ainsi que des recettes conçues pour vous aider à recevoir famille et amis de façon responsable, y compris si vous les invitez à regarder un épisode de Game of Thrones.

La LCBO rappelle également à ses clients d'avoir avec eux un sac réutilisable quand ils font des achats dans une de ses succursales et d'apporter leurs contenants vides (grosses et petites bouteilles en verre ou en plastique PET, briques Tetra Pak, caisses-outres et canettes) à un magasin The Beer Store pour se faire rembourser la consigne.

Pour obtenir des images des vins Game of Thrones, rendez-vous à l'adresse suivante : ici



