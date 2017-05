Quatrième édition du prix Inspiration pour le réseau des villages-relais - Saint-Siméon et Mont-Joli remportent les grands honneurs

Maniwaki

(Outaouais)

Lauréat : Concessionnaire Gendron Chrysler-Jeep-Dodge, « On fait équipe avec vous », un projet qui vise à collecter et distribuer des équipements de sport et de loisir aux citoyens, aux familles et aux organismes à but non lucratif de la Vallée-de-la-Gatineau.