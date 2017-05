Bell MTS et l'Université du Manitoba lancent une initiative IdO en agriculture







Un fonds de 500?000 $ appuiera le programme Innovations en agriculture de Bell MTS

Des étudiants développeront des solutions large bande d'Internet des objets (IdO) pour favoriser la croissance du secteur économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire

WINNIPEG, le 30 mai 2017 /CNW/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui une contribution de 500?000 $ à la campagne Front and Centre de l'Université du Manitoba pour lancer une initiative visionnaire : le programme Innovations en agriculture de Bell MTS. Ce programme offrira aux étudiants de l'un des grands établissements d'enseignement post?secondaire du Canada la possibilité de développer des technologies d'Internet des objets (IdO) pour les domaines de l'agriculture et des services d'alimentation.

« En tant que leader canadien de l'innovation en matière de services et réseaux de communications, Bell MTS apprécie à sa juste valeur la contribution essentielle des grandes universités du pays à la conception et au développement de nouvelles technologies, a déclaré Stephen Howe, vice?président exécutif et chef du développement technologique de Bell. Nous sommes très heureux de collaborer avec l'Université du Manitoba pour donner aux étudiants et au personnel enseignant la possibilité de développer des solutions IdO nouvelles et améliorées dans un secteur qui est un pilier de l'économie du Manitoba et est important pour l'ensemble des Canadiens. »

Comme les applications IdO utilisent un réseau large bande pour donner accès en temps réel à des données opérationnelles de toutes natures, elles peuvent contribuer à améliorer la production de ressources alimentaires, en effectuant notamment la gestion de l'emplacement et du rendement de la machinerie agricole, l'analyse à distance des échantillons de sol, des conditions du terrain, de la densité des semis et de la santé des cultures, et la surveillance des opérations de stockage et de transformation.

« L'Université du Manitoba remercie Bell MTS de permettre à ses étudiants de profiter de nouvelles occasions passionnantes de développer et de mettre en oeuvre des solutions technologiques de pointe pour le secteur de l'agroalimentaire, a déclaré Karin Wittenberg, doyenne de la Faculté de l'agriculture et des sciences alimentaires. En développant des solutions IdO dans les domaines de l'agriculture, des aliments et de la nutrition, nos étudiants acquerront des compétences uniques qui leur seront très utiles dans leur future carrière; de plus, ces solutions joueront un rôle essentiel dans l'évolution des secteurs alimentaires et agricoles de notre économie. Il s'agit d'un partenariat idéal et nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour ce don qui ouvre de formidables possibilités. »

L'Université du Manitoba est l'un des meilleurs établissements de recherche du Canada. Sa Faculté de l'agriculture et des sciences alimentaires fournit chaque année une formation spécialisée à plus de 1?200 étudiants, qui constituent la prochaine génération de leaders dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.

L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie du Manitoba. La production agricole y représente environ 5 % du produit intérieur brut (PIB) et 33?000 emplois dans la province.

Le financement de 500?000 $ de Bell MTS permettra aux étudiants, au personnel enseignant et au public de mieux comprendre l'apport des communications évoluées au secteur de l'agriculture, en créant des mentorats et des fonds de recherche et en donnant accès à de nouvelles possibilités de formation en alternance (études-travail).

Le terme IdO désigne l'échange en temps réel de données entre des objets physiques. En connectant le monde physique par des réseaux large bande sans fil et optiques qui relient des capteurs et autres dispositifs opérationnels et de mesure, l'IdO est en train de transformer la façon dont nous vivons et travaillons.

Bell contribue à la transformation d'entreprises canadiennes de toutes tailles en leur fournissant un éventail de solutions IdO, comprenant des réseaux optiques et sans fil de pointe, du matériel, des installations d'hébergement de données et des applications, le tout contribuant à améliorer la mesure des performances, l'efficacité opérationnelle et la productivité globale tout en créant de nouvelles sources de revenu pour les clients.

Bell investit chaque année près de 4 milliards $ dans l'expansion de son infrastructure réseau et dans la recherche et le développement, soit plus que tout autre fournisseur de services de communications au Canada. En 2016, Bell a établi un partenariat avec Nokia pour le premier essai canadien de la technologie sans fil de cinquième génération (5G). Elle a annoncé en avril dernier le lancement du premier réseau sans fil d'Amérique du Nord capable de fournir le service LTE Advanced quadribande (LTE?A), qui offre aux clients des vitesses de données mobiles pouvant aller jusqu'à 750 mégabits par seconde, soit la plus haute vitesse disponible sur le marché.

Le don de Bell MTS constituera un pilier de la campagne de financement Front and Centre de l'Université du Manitoba. Cette campagne, dont l'objectif de financement est de 500 millions $, est le plus important investissement philanthropique de toute l'histoire de la province. L'Université s'est fixé comme objectif prioritaire de fournir aux étudiants une expérience exceptionnelle afin de garantir la vitalité à long terme du développement économique, social et culturel du Manitoba.

À propos de l'Université du Manitoba

Fondée il y a 140 ans et située au coeur du Canada, l'Université du Manitoba est la plus importante université de la région et la seule à être axée sur la recherche. Elle offre plus de 100 programmes universitaires à près de 30?000 étudiants. Elle crée plus de 1,8 milliard $ d'activité économique au Manitoba et est un leader de l'économie du savoir dans la province. Ses étudiants, son corps professoral et son personnel sont reconnus mondialement pour leurs résultats scolaires et leur excellence en recherche, en enseignement et en innovation.

À propos de Bell

Fondée il y a 137 ans, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle regroupe les services sans fil large bande, de télévision, Internet et de communications d'affaires de Bell Canada, Bell Aliant et Bell MTS. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède d'importants actifs dans le secteur de la télévision, de la radio et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/cause.

