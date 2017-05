Mérite Christine-Tourigny 2017 - Le Barreau du Québec honore Me Marie Rinfret, modèle pour les avocates







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec décerne à Me Marie Rinfret le Mérite Christine-Tourigny afin de souligner son parcours professionnel exemplaire pour la progression des femmes dans la profession et dans la société québécoise. Me Rinfret recevra officiellement cette distinction honorifique au cours d'une cérémonie qui aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à Québec, dans le cadre des Journées du Barreau du Québec.

Gestionnaire talentueuse, Marie Rinfret a évolué de manière remarquable au sein de la fonction publique du Québec pendant les trois dernières décennies. Elle représente à cet égard un véritable modèle pour les femmes. Depuis le mois de mars 2017, Marie Rinfret occupe la fonction de Protectrice du citoyen du Québec.

Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval à Québec, Me Rinfret est devenue membre du Barreau du Québec en 1980. Elle est également membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec depuis 2015. Durant sa carrière au sein de l'administration publique québécoise, elle a occupé des postes au ministère du Revenu, au Conseil du statut de la femme, au ministère de la Justice, à l'Office des professions du Québec et à la Commission de l'équité salariale.

Le cheminement professionnel de Marie Rinfret a fait la part belle à l'équité sociale. Son engagement à l'égard de l'avancement et du juste traitement des femmes a été constant. Me Rinfret a en effet été impliquée pendant de nombreuses années dans la gestion du dossier de l'équité salariale pour les femmes. Jusqu'à tout récemment, elle était vice-présidente à l'équité salariale à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Auparavant, elle avait successivement occupé les postes de commissaire puis présidente, durant cinq ans, de la Commission de l'équité salariale, après avoir exercé les fonctions de Secrétaire et de directrice des affaires juridiques au sein de cette commission.

Tout au long de son parcours, Me Rinfret a fait preuve d'une grande sensibilité envers la protection des droits des femmes, des femmes autochtones et des personnes vulnérables. Excellente négociatrice, elle a notamment été membre de l'équipe de négociation du gouvernement du Québec lors de la crise d'Oka en 1990, et conseillère juridique du Québec lors des négociations constitutionnelles en matière autochtone à Charlottetown, en 1992.

Sur son impressionnante feuille de route, on retrouve la participation de Me Rinfret à l'élaboration de la position du Procureur général du Québec dans les dossiers judiciaires marquants de Chantal Daigle c. J. -G. Tremblay, concernant la question du statut juridique du foetus, et de Nancy B., concernant le droit au suicide assisté. À la fin des années quatre-vingt, on lui doit la rédaction de l'avis du Conseil du statut de la femme sur la légalité des contrats de grossesse.

Me Rinfret a été membre des tout premiers comités des avocates dans la profession, tant au Barreau de Québec qu'au Barreau du Québec.

