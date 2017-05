AVIS - Le train spécial des Pères de la Confédération soulignant le 150e anniversaire du Canada arrivera à Ottawa mercredi







Arrivée des maires d'Ottawa et de Montréal pour le congrès de la FCM

OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Un train spécial des Pères de la Confédération soulignant le 150e anniversaire du Canada arrivera à Ottawa mercredi après-midi; à son bord, se trouveront les maires Jim Watson d'Ottawa, Denis Coderre de Montréal, Clifford Lee de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, et d'autres maires qui participeront cette semaine à l'assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des municipalités.

Durant le parcours à partir de Montréal, les maires seront accompagnés de représentants du CN et de la Troupe de la Confédération de l'Île-du-Prince-Édouard, un groupe de jeunes comédiens bilingues en costumes d'époque incarnant les Pères et les dames de la Confédération.

Nous invitons le public et les médias à une séance de photos et à une courte cérémonie d'accueil où seront présents les maires, les représentants du CN, des députés et les comédiens de la Troupe de la Confédération.

Quoi : séance de photos - arrivée et accueil du train des Pères de la Confédération à Ottawa. Le train sera constitué de quatre voitures voyageurs anciennes du CN.

Quand : à 15 h 45, le mercredi 31 mai

Où : à la gare Via Rail d'Ottawa, 200, chemin Tremblay, Ottawa

Le CN transporte la Troupe de la Confédération vers Ottawa dans le cadre de ses célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 25 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 12:16 et diffusé par :