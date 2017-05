Genesis Downtown devient la première boutique de vente au détail de la marque automobile de luxe au Canada







La nouvelle marque automobile de luxe modernise le processus d'achat en offrant le luxe axé sur l'être humain

TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - Genesis Motors Canada a lancé aujourd'hui sa première boutique de vente au détail au Canada, sur la rue Queen Est, dans le centre-ville de Toronto. Depuis sa création, Genesis a modernisé l'expérience du magasinage de luxe grâce à son service exclusif Genesis à domicile. Maintenant, Genesis rehausse l'expérience de ses clients avec Genesis Downtown, la première vitrine de vente au détail de type boutique de la marque au Canada. En continuant de miser sur l'authenticité, Genesis offrira une expérience de magasinage de luxe dans un environnement sophistiqué.

Genesis offre une performance tout en finesse et présente une élégance athlétique inhérente à son design, pour faire concurrence aux grandes marques de voitures de luxe. C'est par l'innovation centrée sur l'être humain que Genesis se distinguera, en procurant une expérience sans tracas à ses clients. Cette approche repose principalement sur des plateformes en ligne et en boutique modernes et complètes qui proposent aux conducteurs de voiture de luxe une expérience d'achat qui s'intègre harmonieusement à leur vie.

« Genesis Downtown est un autre point de contact pour nos clients. Depuis le lancement, nos clients ont exprimé le souhait de faire l'expérience de la marque dans un environnement automobile plus traditionnel. Comme Genesis a été créée d'après le concept du luxe axé sur l'humain, cette boutique constitue une autre ressource grâce à laquelle la marque peut servir ses clients », a affirmé Shahin Alizadeh, distributeur en titre, Genesis Downtown.

« Genesis offre plus que des véhicules exceptionnels en procurant à ses clients une expérience d'achat et de propriété centrée sur l'être humain », a fait remarquer Michael Ricciuto, directeur de la marque Genesis « Genesis offre un service personnalisé à chaque étape du processus grâce à son service de conciergerie Genesis à domicile et, désormais, grâce à la première boutique de vente au détail de luxe Genesis Downtown. »

Les clients pourront encore planifier une démonstration Genesis à domicile et un essai routier avec un représentant Genesis à l'endroit de leur choix. Les clients de la région de Toronto pourront aussi visiter la nouvelle boutique Genesis pour en apprendre davantage sur les modèles de voiture, les prix et les avantages de la propriété. La promesse de Genesis d'offrir un luxe axé sur l'humain gagne en importance en raison de la méthode d'achat nouvellement ajoutée, où les véhicules de luxe sont associés à un environnement de luxe, et d'une expérience client inégalée au coeur de la plus grande ville au Canada.

L'élégance athlétique est au coeur du design des véhicules de Genesis, et cette inspiration se reflète dans Genesis Downtown. Dans un décor raffiné, moderne et luxueux, ce nouvel espace se démarque des concessionnaires ordinaires, en offrant aux clients une installation de type boutique luxueuse et accueillante.

Et ce n'est qu'un début. Genesis continuera de pénétrer le marché de la vente au détail en ajoutant trois nouvelles boutiques et environ 30 autres installations Genesis indépendantes, entre 2017 et 2021, au Canada. La boutique Genesis Downtown est ouverte du lundi au jeudi de 10 h à 19 h et les vendredis et samedis de 10 h à 18 h.

Pour en savoir plus sur Genesis, consultez le site www.genesis.ca/fr/

https://www.instagram.com/genesismotorsca/

https://twitter.com/GenesisMotorsCA

https://www.facebook.com/GenesisMotorsCA

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le bureau principal est situé à Markham, en Ontario, distribue, commercialise et entretient les véhicules Genesis au Canada. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale qui offre le luxe axé sur l'humain et satisfait aux plus hautes normes de performance, de conception et d'innovation. Six nouveaux modèles Genesis seront lancés d'ici 2021 et rivaliseront avec les marques de voitures de luxe les plus renommées au monde. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada présentent des prix fixes tout inclus, le service de conciergerie Genesis à domicile pour la vente et le service, la planification des entretiens sans frais, une excellente garantie complète, et plus encore! Visitez le site www.Genesis.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

SOURCE Genesis Motors Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 12:25 et diffusé par :