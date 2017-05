Sommet sur le transport aérien régional au Québec - La tournée régionale s'arrête à Saguenay







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une rencontre régionale préparatoire au Sommet sur le transport aérien régional a eu lieu hier à Saguenay. Une trentaine de représentants de municipalités et d'organismes directement interpellés par les enjeux du transport aérien régional étaient réunis.

M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et coprésident du Sommet, était sur place afin d'entendre les échanges sur les trois grands enjeux du transport aérien régional, soit les tarifs aériens, la qualité de la desserte et les infrastructures aéroportuaires. Les discussions permettront, à terme, de dégager des pistes de solution concrètes et viables pour les régions.

Calendrier

Les personnes intéressées par les enjeux du transport aérien régional peuvent faire part de leurs réflexions et proposer des pistes de solution sur la page Web du Sommet. Il est également possible d'assister aux prochains échanges en soumettant une demande d'inscription à titre d'observateur.

Région Date Lieu Eeyou Istchee Baie-James 2 juin 2017

13 h à 16 h Club de golf de Chibougamau-Chapais

130, rue des Forces-Armées

Chibougamau Gaspésie 5 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel des Commandants

178, rue Racine, Gaspé Îles-de-la-Madeleine 6 juin 2017 9 h à 12 h Château Madelinot 323, route 199, Fatima Laurentides, Lanaudière, Laval, Outaouais 12 juin 2017

8 h 30 à 11 h 30 Le Palace 1717 boul. Le Corbusier, Laval Abitibi-Témiscamingue 9 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel Forestel

1001, 3e Avenue Est, Val-d'Or Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Montérégie 12 juin 2017

13 h 30 à 16 h 30 Sandman Montréal-Longueuil

999, rue de Sérigny, Longueuil Bas-Saint-Laurent 19 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel Rimouski

225, boul. René-Lepage Est

Rimouski Côte-Nord 20 juin 2017

13 h à 16 h Centre des Congrès de Sept-Îles

513, rue Brochu, Sept-Îles Nunavik 18 septembre 2017

13 h à 16 h Katittavik Town Hall of Kuujjuaq

Chemin Ford, Kuujjuaq

Une rencontre regroupant les représentants de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la Mauricie a eu lieu le 19 mai dernier. Par ailleurs, des rencontres auront lieu jusqu'à la mi-septembre afin de consulter spécifiquement les organismes concernés par le transport aérien régional. Le tout est organisé conjointement par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et la Société du Plan Nord.

Faits saillants

Le Sommet sur le transport aérien régional au Québec se tiendra le 2 février 2018 au Centre des congrès de Lévis.

La coprésidence de l'événement est assurée par M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord.

et adjoint parlementaire du premier ministre et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord. Les propos recueillis lors de la tournée régionale et des consultations avec les acteurs de l'industrie permettront d'alimenter la réflexion. Les solutions proposées seront la prémisse à la mise en place de moyens concrets et viables pour l'accès à des services aériens de qualité à meilleur coût ainsi que pour l'amélioration du réseau aéroportuaire.

Lien connexe

Page d'information sur le Sommet sur le transport aérien régional :

transports.gouv.qc.ca/sommet-aerien-2018.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 12:03 et diffusé par :