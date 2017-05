TYAN expose plusieurs plateformes de serveurs HPC et d'informatique en nuage intégrant la prochaine famille de processeurs évolutifs Intel Xeon à Computex 2017







TAIPEI, Taiwan, 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- TYAN®, fabricant de conceptions de plateformes leader du secteur et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente sa nouvelle gamme de plateformes de serveurs HPC, d'informatique en nuage et de stockage cette semaine lors de Computex 2017 à Taipei, Taiwan. TYAN présente une gamme entière de plateformes basée sur la prochaine famille de processeurs évolutifs Intel® Xeon® qui ciblent les marchés de centres de données, de la virtualisation, de la superinformatique, des entreprises et d'infrastructures intégrées.

« Avec des besoins croissants d'applications à utilisation intensive de données provoqués par le développement de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de l'informatique hautes performances, les clients nécessitent une solution avancée pour répondre aux demandes de mégadonnées, des charges de travail en mémoire pour leurs infrastructures de serveur, » a expliqué Danny Hsu, vice-président de l'unité opérationnelle TYAN au sein de MiTAC Computing Technology Corporation. « TYAN souhaite offrir les plateformes de serveurs les plus récentes basées sur la famille de processeurs évolutifs Intel Xeon à partir de la mi-2017 et promet d'offrir des performances optimisées pour les charges de travail, une efficacité énergétique et des fonctions de plateforme. »

Les plateformes haute densité GPU et à co-processeur Intel® Xeon Phitm optimisées pour HPC et des applications d'apprentissage machine

Les nouvelles plateformes HPC de TYAN sont toutes basées sur la famille de processeurs évolutifs Intel Xeon et sont conçues pour de lourdes charges de travail de mégadonnées et des applications d'analyse de données hautes performances. Pour répondre à ces demandes, TYAN dispose de trois plateformes qui ciblent les marchés HPC, de l'apprentissage machine et de l'informatique technique.

Le FT77D-B7109 est un serveur GPU 4U complexe à deux racines avec deux sockets CPU et il peut prendre en charge 8 cartes de séries x200 à coprocesseur Intel Xeon Phi. La plateforme est spécialisée dans des charges de travail parallèles problématiques comme les calculs scientifiques, le séquençage génétique, la prospection de pétrole et de gaz, la reconnaissance faciale à grande échelle et la cryptographie de force brute.

TYAN déploie également une nouvelle plateforme de poste de travail hautes performances baptisée FT48T-B7105. Cette station de travail donne des E/S maximales à l'utilisateur professionnel, avec une compatibilité allant jusqu'à 5 coprocesseurs Intel Xeon Phi et elle s'adresse aux applications de création de contenus numériques, d'imagerie générée par ordinateur et de conception assistée par ordinateur. Le GA88-B5631 de TYAN est un serveur poste à poste GPU 1U complexe à une racine. Présentant une seule socket CPU de la famille de processeurs évolutifs Intel Xeon, la plateforme prend en charge jusqu'à 4 coprocesseurs Intel Xeon Phi et elle est idéale pour de nombreuses charges de travail d'informatique cognitive qui se développent actuellement telles l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle.

TYAN souligne les performances, la densité et l'évolutivité extrêmes pour les centres de données, les entreprises et l'informatique en nuage de demain

Basée sur la dernière famille de processeurs évolutifs Intel Xeon, la nouvelle gamme de plateformes de stockage et d'informatique en nuage de TYAN est optimisée pour des charges de travail à usage intensif de données et des applications de virtualisation pour offrir des performances, une densité et une évolutivité extrêmes tout en maîtrisant les coûts et la consommation énergétique.

Le 1U GT75B-B7102 peut prendre en charge 10 baies SATA compactes de 2,5 po., dont quatre sont compatibles avec des lecteurs NVMe, et c'est une plateforme idéale pour la virtualisation et les bases de données sur mémoire. Le 1U GT62F-B5630 de TYAN est conçu pour le stockage cache hybride NVMe/SATA et peut prendre en charge jusqu'à 8 lecteurs hot-swap NVMe U.2 ainsi qu'une mezzanine LAN OCP v2.0. La conception à une seule socket CPU en fait la plateforme idéale pour des charges de travail qui évoluent le mieux au sein d'un domaine simple NUMA et nécessite de grandes quantités de mémoire Flash haute vitesse, comme de nombreuses applications de lecture de média en streaming.

Le tout nouveau TN200-B7108-X4S est une plateforme de serveur à double socket 2U à 4 noeuds tout Flash qui peut prendre en charge 24 lecteurs NVMe U.2/SATA 2,5 po. Chaque noeud dispose de 8 lecteurs NVMe sur 6 baies de lecteur hot-swap PCIe x4 NVME U.2 sur le devant et deux ports internes 2280/22110 NVMe M.2. Avec un total de 8 sockets CPU et 32 dispositifs NVMe sur tout le châssis, le TN200-B7108-X4S est une plateforme idéale pour les charges de travail d'informatique hautes performances et les applications de stockage hyper-convergent tout Flash.

