L'école Arthur-Pigeon reçoit le prix École en rose 2017 de la Fondation Jasmin Roy







HUNTINGDON, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa deuxième édition, la Fondation Jasmin Roy et la Banque Royale du Canada sont fières de remettre le prix École en rose 2017 pour la lutte contre l'intimidation en milieu scolaire à l'école Arthur-Pigeon. Ce prix est accompagné d'une bourse de 2 500 $.

Dans le cadre de la journée en rose, les élèves de l'école Arthur-Pigeon ont réalisé une vidéo expliquant l'origine de la journée rose et des cartons roses annonçant la journée ont été distribués à tous les élèves de l'école une semaine avant l'événement. Le 12 avril, les jeunes ont créé un gigantesque chandail avec des post-it roses sur un mur du hall d'entrée de l'établissement en y intégrant le logo de l'école pour favoriser le sentiment d'appartenance au milieu. Les élèves étaient invités à signer leur nom sur l'un des papiers roses en soutien à la diversité. À la cafétéria de l'école, ils ont servi un dessert rose en guise de solidarité. Un cocktail et de la barbe à papa roses ont été servis aux jeunes afin de favoriser les échanges dans le plaisir et, ainsi, de faciliter le contact entre les élèves plus jeunes et plus vieux et les adultes. Un photobooth animé par des jeunes a été mis en place devant un décor rose et les élèves pouvaient se faire prendre en photo seuls, en couples, en duos ou en groupes.

La Journée Rose est la journée internationale contre le harcèlement, la discrimination, l'homophobie, la transphobie et la transmysoginie à travers le monde. Le 12 avril de chaque année, les écoles sont invitées à transformer leur établissement en rose pour célébrer la diversité sous toutes ses formes. Cette initiative positive permet de lutter contre la discrimination et l'intimidation en portant un chandail rose ou en organisant des activités positives pour promouvoir la diversité. Pour l'édition 2017, 94 écoles ont soumis leur candidature afin de recevoir le prix de l'école en rose.

« Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Jasmin Roy dans sa mission de lutter contre l'intimidation, la violence et la discrimination faites aux enfants en milieu scolaire aux niveaux primaire et secondaire. C'est là une continuité logique de ce que nous tentons d'accomplir au sein de notre entreprise. » Benoit Mathieu, président du comité Fierté RBC du Québec.

La Fondation Jasmin Roy a pour mission de lutter contre la discrimination, l'intimidation et la violence en milieu scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Il est important pour nous de souligner les initiatives scolaires qui permettent de créer des milieux sains, sécuritaires et bienveillants pour tous les élèves. L'équipe de la Fondation Jasmin Roy est convaincue que de telles initiatives contribuent à contrer le décrochage scolaire et à faire de nos écoles des milieux qui favorisent l'inclusion de la diversité pour tous nos jeunes.

SOURCE Fondation Jasmin Roy

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 11:34 et diffusé par :