Publication d'une déclaration selon le système d'alerte

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 mai 2017) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX:OR)(NYSE:OR) (« Osisko ») annonce qu'elle a souscrit à, et a reçu de Minera Alamos Inc. (TSX CROISSANCE:MAI) (« Minera Alamos »), 22 045 000 actions ordinaires à un prix de 0,15 $ par action (les « actions »), en lien avec la clôture par Minera Alamos d'une transaction sous forme de placement privé (le « placement privé »).

Immédiatement avant la clôture du placement privé, Osisko ne détenait aucune propriété effective, ou le contrôle ou une emprise sur des actions ordinaires de Minera Alamos. Immédiatement après la clôture du placement privé, Osisko détient la propriété effective, ou le contrôle ou une emprise sur 22 045 000 actions ordinaires de Minera Alamos, représentant approximativement 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Minera Alamos. Osisko ne détient pas d'autres titres de Minera Alamos.

Osisko a fait l'acquisition des actions décrites dans ce communiqué de presse à des fins d'investissement et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Osisko pourra, de temps à autres et à tout moment, acquérir des actions supplémentaires et/ou d'autres participations, dette ou autres titres ou instruments (collectivement, les « titres ») de Minera Alamos sur le marché libre ou autrement, et se réserve le droit de disposer d'une partie ou de l'ensemble de ses titres sur le marché libre ou autrement à tout moment et de temps à autres, et d'entreprendre de telles transactions liées aux titres en fonction des conditions du marché, des affaires et opportunités de Minera Alamos, et d'autres facteurs pertinents.

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte qui sera déposée par Osisko en lien avec la transaction décrite ci-dessus sera disponible sur SEDAR sous le profil de l'émetteur de Minera Alamos. Ce communiqué de presse est émis conformément aux dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières concernant les déclarations selon le système d'alerte.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. La Société détient plus de 50 redevances et flux de métaux, incluant une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic (Canada), une redevance de 2,0-3,5 % NSR sur la mine Éléonore (Canada) et un flux argentifère sur la mine Gibraltar (Canada). La Société maintien une solide position financière et a distribué 35,1 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au cours des dix derniers trimestres.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

